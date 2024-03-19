Рецепт: Смузи фруктовый — С микрозеленью зелёного горошка

Ингредиенты:
проростки горошка — горсть;
банан — 1 шт.;
яблоко сладкое — 1 шт.;
шпинат — горсть;
очищенная вода — 100 мл
Способ приготовления: Чтобы хорошо встретить весну и предотвратить авитаминоз, предлагаю приготовить смузи с микрозеленью зелёного горошка. Это очень полезное блюдо, которое заменит вам очередной прием пищи, насытит организм витаминами и микроэлементами.
Что понадобится для приготовления смузи? Прежде всего, хорошее настроение. А также… блендер… А также… банан…
Его нужно очистить от кожуры. Также возьмём яблоко.
Яблочко тоже очистим.
Нарежем яблоко на кусочки помельче и переложим в чашу блендера.
Сверху нарежем банан, колечками.
Далее, микрозелень. Сегодня у меня проростки зелёного горошка. Они вкусны и полезны сами по себе, а в смузи, просто чудесно подходят. Я выращиваю их сама. Совсем и не сложно
Добавляем микрозелень в чашу блендера.
А теперь черёд шпината. Очень полезная штука для сердца, мозга, сосудов и т. д. Горсть промытого шпината отправим в чашу блендера к другим ингредиентам. В конце нужно влить сто мл чистой, питьевой воды.
Закрываем чашу крышкой и взбиваем три минуты на средней мощности.
Должна получиться однородная смесь.
Цвет у смузи получается восхитительный зелёный. И вкус потрясающий! Даже те, кто не любит смузи, пробуют его, и он им очень нравится. Переливаем нашу вкусноту и пользу в подходящий стакан и наслаждаемся!
У меня получилось 400 мл из этого количества продуктов.
Красота! Не правда ли?)
Время приготовления: 7 мин. Примерная стоимость порции: 65 руб.