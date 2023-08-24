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Рецепт: Соус «Ткемали» — Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

Admin
24 августа 2023
На чтение: 2 минуты

Ингредиенты:
алыча желтая — 500 г;
алыча красная — 500 г;
сахар — 3 ст. ложка;
соль — 1.5 ст. ложка;
жгучий перец — 1 шт.;
перец черный молотый — 0,5 ч. ложки;
чеснок — 5-7 зубчиков;
укроп сушеный — 1,2 ч. ложки;
кориандр молотый — 1,2 ч. ложки;
мята сушеная — 1,2 ч. ложки;
фильтрованная вода — 1 литр
Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям моего рецепта! Сегодня мой рецепт о соусе «Ткемали», приготовленный из алычи двух сортов, красной и желтой. Такой соус попробовала у подруги в гостях и захотелось самой приготовить, тем более, что алыча досталась бесплатно, она растет в бесхозных садах и можно собирать сколько душе угодно.

Для его приготовления понадобится алыча, перец жгучий, чеснок, соль, сахар, перец молотый черный и специи: кориандр, укроп, мята.

1. Алычу перебираем, избавляемся от листочек и стеблей, хорошенько промыть, дать воде стечь.

2. Далее избавляемся от косточек.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

3. Заливаем фильтрованной водой, добавляем соль и перец, доводим до кипения и варим на слабом огне 5-7 минут постоянно помешивая.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

4. Затем перекладываем алычу на сито и ждем пока лишняя жидкость стечет и масса остынет.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

5. Подготовим специи, их измельчаем до однородного состояния. Количество специй можете добавлять по своему вкусу. Кстати вместо сушеных специй можно добавить свежую зелень: кинзу, укроп и петрушку.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

6. Подготовим зубчики чеснока.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

7. Теперь все ингредиенты перемешиваем и в блендере перекрутим до однородного состояния, чтобы получилось пюреобразная масса.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

8. Перекладываем в кастрюлю и варим 20 минут периодически помешивая.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

9. Небольшие стеклянные банки простерилизовать, крышки прокипятить.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

10. Выкладываем соус в банки, закрываем герметично крышкой, переворачиваем и оставляем остужаться. Затем их ставим в прохладное помещение. Я же их храню в подвале, они хорошо сохраняются.
Соус получается густой, кисло-сладкого вкуса с привкусом пряностей и жгучего перца. Такой соус будет отличным дополнением к мясу, рыбе, овощам, рису и макаронам!

По желанию, можно делать пожиже (добавить жидкость в которой алыча варилась), если не любите слишком острый, то положите поменьше жгучего перца, для сладости побольше сахара.

Рецепт: Соус "Ткемали" - Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

Благодарю за прочтение! Буду рада, если он окажется для вас полезным!

Желаю всем удачи!

Время приготовления: 1 ч.

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