Рецепт: Соус «Ткемали» — Придает пикантный вкус мясу и другим блюдам!

Ингредиенты:

алыча желтая — 500 г;

алыча красная — 500 г;

сахар — 3 ст. ложка;

соль — 1.5 ст. ложка;

жгучий перец — 1 шт.;

перец черный молотый — 0,5 ч. ложки;

чеснок — 5-7 зубчиков;

укроп сушеный — 1,2 ч. ложки;

кориандр молотый — 1,2 ч. ложки;

мята сушеная — 1,2 ч. ложки;

фильтрованная вода — 1 литр

Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям моего рецепта! Сегодня мой рецепт о соусе «Ткемали», приготовленный из алычи двух сортов, красной и желтой. Такой соус попробовала у подруги в гостях и захотелось самой приготовить, тем более, что алыча досталась бесплатно, она растет в бесхозных садах и можно собирать сколько душе угодно.

Для его приготовления понадобится алыча, перец жгучий, чеснок, соль, сахар, перец молотый черный и специи: кориандр, укроп, мята.

1. Алычу перебираем, избавляемся от листочек и стеблей, хорошенько промыть, дать воде стечь.

2. Далее избавляемся от косточек.

3. Заливаем фильтрованной водой, добавляем соль и перец, доводим до кипения и варим на слабом огне 5-7 минут постоянно помешивая.

4. Затем перекладываем алычу на сито и ждем пока лишняя жидкость стечет и масса остынет.

5. Подготовим специи, их измельчаем до однородного состояния. Количество специй можете добавлять по своему вкусу. Кстати вместо сушеных специй можно добавить свежую зелень: кинзу, укроп и петрушку.

6. Подготовим зубчики чеснока.

7. Теперь все ингредиенты перемешиваем и в блендере перекрутим до однородного состояния, чтобы получилось пюреобразная масса.

8. Перекладываем в кастрюлю и варим 20 минут периодически помешивая.

9. Небольшие стеклянные банки простерилизовать, крышки прокипятить.

10. Выкладываем соус в банки, закрываем герметично крышкой, переворачиваем и оставляем остужаться. Затем их ставим в прохладное помещение. Я же их храню в подвале, они хорошо сохраняются.

Соус получается густой, кисло-сладкого вкуса с привкусом пряностей и жгучего перца. Такой соус будет отличным дополнением к мясу, рыбе, овощам, рису и макаронам!

По желанию, можно делать пожиже (добавить жидкость в которой алыча варилась), если не любите слишком острый, то положите поменьше жгучего перца, для сладости побольше сахара.

Благодарю за прочтение! Буду рада, если он окажется для вас полезным!

Желаю всем удачи!

Время приготовления: 1 ч.