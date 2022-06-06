Чем полезны SMS рассылки для магазинов?

Как заставить клиентов перейти на автоплатежи по подписке

Преимущества внедрения в свою бизнес-модель автоплаты очевидны. Но необходимо еще убедить клиента, что подключение автоплатежей также выгодно и ему. С этой целью этот революционный способ подписки на услуги следует активно продвигать на рынке и поощрять клиентов переходить на него. Делается это несколькими методами. Заказать эффективную СМС-рассылку для магазинов вы можете на сайте RocketSMS.by.

Предоставление особых условий

Компания может предоставлять клиентам, которые подключат автоплатеж, особые условия сотрудничества. Это могут быть:

специальный выгодный тариф;

особая опция, которую смогут использовать только клиенты, подключившие автооплату;

дополнительные бонусы при наличии у компании бонусных программ;

кешбек некоторой части внесенных средств на счет клиента.

Подключение автооплаты всем новым пользователям услуги

В момент прихода нового клиента, ему следует рассказать о выгодах подключения автоплатежей. В реальной жизни это может быть сотрудник офиса компании или монтажник, устанавливающий оборудование. В интернете можно разместить на официальном сайте компании рекламный баннер или подробное видео.

Предложение о подключении услуги забывшим внести оплату

Всем заблокированным пользователям, которые забыли внести ежемесячную оплату, можно на странице сайта о блокировке доступа к услуге предложить подключение автоплатежей. Также подобное предложение может присутствовать в СМС о блокировке или напоминаниях об оплате. Клиент охотно подключит данный вид платежей, если не заинтересован в последующих отказах в обслуживании.

Следует помнить о классической рекламе, оповещая своих клиентов о появлении новой возможности автоматически оплачивать услугу каждый месяц. Это можно сделать в составе СМС и почтовых рассылок, в новостной ленте офсайта, страницах и каналах в соцсетях.

Как не испортить впечатление от автооплаты

В интернете можно найти множество историй о том, как с пользователей после отключения от услуги все равно списывали средства, как средства списывали не тогда и не столько, сколько ожидалось. Чтобы избежать негатива в свою сторону, компания должна правильно организовать работу услуги автооплаты подписки.

Клиент должен в полном объеме информироваться обо всех операциях с его деньгами. Оповещение должно приходить после оформления подписки, перед истечением срока действия карты, при изменении данных платежной карты, при успешном проведении или отказе от проведения платежа.