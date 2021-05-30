Через компанию заказать офисный переезд? Переезд без нервотрепок

Многие из нас сталкивались с тяжелым переездом из одного места на другое. Это могло возникнуть как в домашних делах, так и при работе. А для того, чтобы комфортно и без лишних повреждений довезти все предметы до места назначения, большинство из нас пользовались услугами грузоперевозок на газелях, рекомендуем и вам заказать офисный переезд.

Почему это выгодно?

Получить предоставление такой услуги можно как в будний день, так и в выходной. Многие компании принимают заявки круглосуточно, что позволяет в любое удобное для вас время получить помощь от профессионалов. В том случае, когда вам срочно нужно провести данную процедуру, то компания идет на уступки и в течение часа или двух предоставляет машину с грузчиком. Газель очень часто применяется для перевозок именно потому, что в ней можно перевезти большие и длинные предметы. В такие входят, например, шкаф или холодильник. Стоимость перевозки невелика, зато вы экономите нервы и время. Вам не нужно думать о том, что мебель не доедет или поломается при проведении процедуры. Вы застрахованы от этого. Все работы по погрузке и разгрузке выполняются квалифицированными специалистами. Это позволяет не искать помощи у родственников или знакомых по транспортировке грузов до автотранспортного средства.

Какие сроки выполнения заказов?

В том случае, когда вы заранее нанимаете машину, то можете указывать любое свободное время в определенный день. Для этого вы заполняете заявку на сайте и связывайтесь со специалистом, с которым уже проговаривается итоговый вариант. На срок предоставления услуги обычно оказывают влияние следующие моменты:

Вид и объем перевозимых грузов. Срочность доставки. Километраж маршрута.

Стоимость услуг по перевозке

Цены на услуги будут варьироваться в зависимости от многих факторов. В первую очередь будет влиять вес груза и его объём. От этого будет определяться марка автомобиля. Например, газель бортовая будет стоить от 500 рублей, а газель с гидролифтом уже будет начинаться от 700 рублей. Также следует сразу узнавать о дополнительных услугах грузчиков. Они обычно прописываются отдельно от стоимости машины. Но всю эту информацию лучше уточнять у специалиста при предварительном заказе. Многие фирмы сразу примерно подсчитывают стоимость услуг и говорят об этом уже сразу по телефону. Но в любое время вы можете потребовать объяснить итоговую сумму по оказанию перевозки на газели.