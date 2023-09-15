Кофе по-еврейски: рецепт с чесноком

О чём думает неискушенный человек, которому предлагают выпить чашечку кофе? Он может предположить наличие в нём сахара, сливок, тертого шоколада или даже алкоголя. Но вот то, что кофе может быть с чесноком, — о таком мало кто догадался бы.
Тем не менее такой рецепт существует уже много лет и называется кофе по-еврейски. Не спешите морщить нос, неужели вы не готовы попробовать что-то действительно новое и необычное? Редакция «Со Вкусом» уверяет, что напиток по этому рецепту обладает очень приятным вкусом и тонким ароматом. Так что вперед — за новыми ощущениями!
Кофе по-еврейски: нюансы приготовления
Мёд должен быть максимально свежим, достаточно жидким и не кристаллизованным, поскольку нам потребуется его растопить. Кофе также выбирайте качественный, желательно 100 % арабику. Так готовый кофейный напиток получится достаточно бодрящим, но при этом мягким на вкус.
Ингредиенты
Кофе3 ч. л. Чеснок1 зуб. Вода120 мл Мёд5 мл
Приготовление
- Пустую турку немного прогрейте на маленьком огне. Положите в нее мёд. Он должен хорошо нагреться и равномерно расплавиться по дну. Влейте прохладную воду и засыпьте кофе. Именно в этой последовательности. Кофе предварительно нужно помолоть так мелко, как это возможно. Маленькую дольку чеснока разрежьте пополам поперек и положите ее в будущий напиток. Держите кофе на медленном огне до образования пенки. Главное — не дать ему закипеть. Иначе придется вылить его в раковину.
Выключите огонь, накройте турку крышкой или блюдцем и дайте настояться 3–5 минут. Налейте кофе в чашку через сито. Это тоже обязательно, чеснок не должен находиться в кофе дольше положенного времени.
Важно: кофе должен быть свежемолотый и крепкий. Готовый напиток подают без сахара, лимона или сливок. По желанию можете добавить имбирь, порошок корицы или гвоздику. Приятной дегустации! Также обратите внимание на следующий рецепт — нежный молочный десерт с кофейным вкусом.