Кофе по-еврейски: рецепт с чесноком

О чём думает неискушенный человек, которому предлагают выпить чашечку кофе? Он может предположить наличие в нём сахара, сливок, тертого шоколада или даже алкоголя. Но вот то, что кофе может быть с чесноком, — о таком мало кто догадался бы.

Тем не менее такой рецепт существует уже много лет и называется кофе по-еврейски. Не спешите морщить нос, неужели вы не готовы попробовать что-то действительно новое и необычное? Редакция «Со Вкусом» уверяет, что напиток по этому рецепту обладает очень приятным вкусом и тонким ароматом. Так что вперед — за новыми ощущениями!

Кофе по-еврейски: нюансы приготовления

Мёд должен быть максимально свежим, достаточно жидким и не кристаллизованным, поскольку нам потребуется его растопить. Кофе также выбирайте качественный, желательно 100 % арабику. Так готовый кофейный напиток получится достаточно бодрящим, но при этом мягким на вкус.

Ингредиенты

Кофе3 ч. л. Чеснок1 зуб. Вода120 мл Мёд5 мл

Приготовление

Пустую турку немного прогрейте на маленьком огне. Положите в нее мёд. Он должен хорошо нагреться и равномерно расплавиться по дну. Влейте прохладную воду и засыпьте кофе. Именно в этой последовательности. Кофе предварительно нужно помолоть так мелко, как это возможно. Маленькую дольку чеснока разрежьте пополам поперек и положите ее в будущий напиток. Держите кофе на медленном огне до образования пенки. Главное — не дать ему закипеть. Иначе придется вылить его в раковину. Выключите огонь, накройте турку крышкой или блюдцем и дайте настояться 3–5 минут. Налейте кофе в чашку через сито. Это тоже обязательно, чеснок не должен находиться в кофе дольше положенного времени.

Важно: кофе должен быть свежемолотый и крепкий. Готовый напиток подают без сахара, лимона или сливок. По желанию можете добавить имбирь, порошок корицы или гвоздику. Приятной дегустации! Также обратите внимание на следующий рецепт — нежный молочный десерт с кофейным вкусом.