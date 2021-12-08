Черная пятница в США с «Бандеролькой»: не пропусти сезон распродаж!

В первую пятницу после Дня Благодарения в США традиционно проходит массовая распродажа. Её название уже стало нарицательным — «Черная пятница». В этом году она приходится на 27 ноября. Можно ли воспользоваться гигантскими возможностями и умопомрачительными скидками? Сервис доставки товаров из США «Бандеролька» отвечает на этот вопрос твердым «Да!».

Черная пятница — это время, когда сбываются все мечты, — только в этот день можно рассчитывать на умопомрачительные скидки, доходящие в США до 90%! И это при том, что стоимость большинства товаров в Америке и так ниже на 10-30%, чем в России. Как же не пропустить 24 часа самой глобальной в мире распродажи, когда десятки тысяч интернет-магазинов за сутки продают огромные объемы товаров с гигантскими скидками?

На первый взгляд все просто — Интернет ныне доступен всем, и проблем с оплатой в интернет-магазинах США не возникает. Но возникают проблемы с доставкой — для того, чтобы черная пятница в сша не прошла мимо вас, необходимо иметь американский почтовый адрес. Только в этом случае можно рассчитывать на получение товара.

Проблема? Мы бы так не сказали, ведь сервисов, которые бы предлагали доставку из США, уже достаточно. Но почти все они никак не могут отменить давнюю мудрость, ставшую пословицей, — «за морем телка полушка, да рубль перевоз». К этому стоит добавить, что перевоз чаще всего очень долгий и без особых гарантий.