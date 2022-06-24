Что делать если рушится дом?

Согласно законодательным нормативным документам для подтверждения статуса «аварийного жилья» необходимо официальное подтверждение, после которого здание подвергается расселению.

Для признания дома, непригодного для жилья, есть несколько факторов:

полное или частичное разрушение;

риск самопроизвольного разрушения каркаса;

локация около линии электропередач, под мусоропроводом;

запредельный уровень шума;

свалки или рядом расположенное к ним место;

опасная зона.

Факт непригодности жилья, относящегося к данным категориям, подтверждается государственным актом.

Действия жильцов официально признанного аварийного дома

После признания специальной комиссией статуса здания, без возможности реконструкции, собственники готовятся к получению нового места жительства.

Порядок зависит от оснований проживания собственника:

При наличии договора социального найма собственником является государство. В этом случае стройка под ключ нового жилого дома осуществляется также по договору найма. Площадь квартиры должна соответствовать предыдущей, обязательно наличие коммуникаций, находиться в этом же городе. При таком варианте у жильцов нет права выбора. Собственники жилья расселяются тогда, когда на землю, где стоит старый дом, найден покупатель. Им предлагают денежную компенсацию, либо новую квартиру с аналогичной или большей площадью. Собственник имеет право отказаться от предложенных вариантов. При этом дело рассматривается в судебном порядке по иску инвестора.

Долгие судебные тяжбы могут повлечь отказ инвестора от сделки, и тогда все люди останутся в аварийном жилье, либо квартиры будут выкуплены государством по низкой цене без права отказа.

Способы ускорения расселения

Нередко жильцы аварийного дома годами ждут сноса. В случае с социальным наймом, новую квартиру обязаны предоставить сразу, после подтверждения аварийности. Для собственников предусмотрена денежная компенсация, равная рыночной стоимости, либо новое жилье. Ускорение процедуры расселения возможно фактами, подтверждающими прямую угрозу жизни и здоровья при нахождении в здании и сбором пакета документов:

видео фиксация разрушенных участков, нарушения целостности стен, протечки коммуникативных линий;

техпаспорт квартиры;

план здания;

ксерокопии паспортов проживающих людей;

документы, подтверждающие право собственности;

письменное изложение жалоб от жильцов.

После подачи заявления местной администрации должно пройти не более месяца до официального ответа. Для решения в судебном порядке требуется около 3 месяцев.

Изменения в законе о порядке расселения

В жилищном кодексе нет определения ветхому жилью. Согласно методическим рекомендациям здание приобретает статус ветхого при износе более 70% для каменных сооружений, 65% – для деревянных.

Даже несмотря на высокий уровень износа, угрозы обрушения нет, поэтому расселение жильцов может не производиться даже при более высоком проценте. Чтобы межведомственная комиссия приняла положительное решение по переселению, в аварийном состоянии должно находиться не менее 50% жилых помещений и несущих перекрытий. В этом случае существует прямая угроза жизни проживающих людей. Главное отличие ветхого здания от аварийного в том, что во втором случае обнаружены повреждения, влекущие обрушение дома. Процесс расселения происходит по аналогии с переселением из ветхого дома.

Согласно законодательным нормам четко определенный список причин, делающих сооружение непригодным для жилья:

расположение оборудования, промывающего мусор, непосредственно над домом;

превышение или несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм;

нанесение ущерба в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, террора;

дома, расположенные в месте пролегания ЛЭП;

отсутствие инженерной возможности предотвращения природных катаклизмов и техногенных разрушений на месте жилого здания (оползни, сход снежной лавины и т.д.);

дома с окнами, выходящими на магистраль с превышенным уровнем шума;

квартиры, расположенные в многоквартирном сооружении, для которого предписан снос или реконструкция.

К числу причин, не являющихся основанием для признания непригодности жилья, относятся:

отсутствие горячей воды и канализации в доме, не превышающем 2 этажа;

нормативное несоответствие здания, возведенного до принятия данных норм, но позволяющее установить в квартире необходимую мебель, технику;

отсутствие в домах старого фонда лифта, мусоропровода, а также невозможность их установки в ходе реконструкции.

Если на поданные заявления пришел отрицательный ответ, необходимо обратиться в данный орган для получения разъяснений. В случае несогласия жильцов, составляется иск для судебного урегулирования вопроса.