Описание приготовления:

Свинина и курица отлично сочетаются по вкусу, поэтому их можно сочетать в приготовлении люля-кебаб. Это идеальное сочетание. Свинина придает сочность, а курица делает блюдо более нежным.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Птица / Курица / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Кебаб

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм

Куриное филе 400 Грамм

Лук 2 Штуки

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Шпажки деревянные 8 Штук

Количество порций 4

Калорийность

178 ккал

Калорийность

10 г

Белки

15 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Люля-кебаб из свинины и курицы»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Мясо, свинину и курицу, берите без костей. Можно с небольшим количеством жира. Он сделает блюдо сочнее.

Деревянные шпажки залейте водой и оставьте на 30-60 минут. Это необходимо для того, чтобы они пропитались и не подгорали при запекании в духовке.

Курицу и свинину пропустите через мясорубку и превратите в фарш.

Лук очистите от шелухи и ополосните в холодной воде. Затем лук нарежьте как можно мельче. Через мясорубку крутить его не надо. Прокрученный он пустит сок и сделает фарш более жидким.

Нарезанный лук добавляйте к фаршу. По вкусу подсыпьте соль и специи. В качестве специй можно добавить молотые перцы, сушеные травы.

Все ингредиенты тщательно перемешайте. Отбейте мясную массу о дно чаши, чтобы сделать её плотнее. Это необходимо для того, чтобы в готовом изделии фарш лучше сохранял форму и не разваливался при запекании.

Руки смажьте растительным маслом и сформируйте на деревянных шампурах мясные колбаски. Противень для запекания смажьте растительным маслом и выложите на него шпажки с колбасками. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовые колбаски немного уменьшатся в размере и станут аппетитного золотистого цвета. Выложите их на тарелку и подавайте к столу.

Можно дополнить блюдо свежими овощами.

Приятного аппетита!