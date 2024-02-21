Описание приготовления:
Свинина и курица отлично сочетаются по вкусу, поэтому их можно сочетать в приготовлении люля-кебаб. Это идеальное сочетание. Свинина придает сочность, а курица делает блюдо более нежным.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Птица / Курица / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Кебаб
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм
- Куриное филе 400 Грамм
- Лук 2 Штуки
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
- Шпажки деревянные 8 Штук
Количество порций 4
Калорийность
178 ккал
Калорийность
10 г
Белки
15 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Люля-кебаб из свинины и курицы»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Мясо, свинину и курицу, берите без костей. Можно с небольшим количеством жира. Он сделает блюдо сочнее.
Деревянные шпажки залейте водой и оставьте на 30-60 минут. Это необходимо для того, чтобы они пропитались и не подгорали при запекании в духовке.
Курицу и свинину пропустите через мясорубку и превратите в фарш.
Лук очистите от шелухи и ополосните в холодной воде. Затем лук нарежьте как можно мельче. Через мясорубку крутить его не надо. Прокрученный он пустит сок и сделает фарш более жидким.
Нарезанный лук добавляйте к фаршу. По вкусу подсыпьте соль и специи. В качестве специй можно добавить молотые перцы, сушеные травы.
Все ингредиенты тщательно перемешайте. Отбейте мясную массу о дно чаши, чтобы сделать её плотнее. Это необходимо для того, чтобы в готовом изделии фарш лучше сохранял форму и не разваливался при запекании.
Руки смажьте растительным маслом и сформируйте на деревянных шампурах мясные колбаски. Противень для запекания смажьте растительным маслом и выложите на него шпажки с колбасками. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовые колбаски немного уменьшатся в размере и станут аппетитного золотистого цвета. Выложите их на тарелку и подавайте к столу.
Можно дополнить блюдо свежими овощами.
Приятного аппетита!