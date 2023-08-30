Коктейль для хорошего пищеварения: врач поделился рецептом полезного утреннего смузи

Гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Кеннет Браун поделился с порталом Well+Good рецептом смузи для здоровья кишечника.

По словам доктора Брауна, фрукты следует употреблять свежими или в виде смузи, чтобы сохранить исходное содержание клетчатки. Именно этот сложный углевод стимулирует пищеварение и поддерживает микробиоту кишечника.

«Смузи по этому рецепту является богатым источником клетчатки и белков, полезных жиров, жирных кислот омега-3, витамина С и пробиотиков», — заявил эксперт.

Для приготовления смузи потребуются: 1 спелая папайя (можно заменить на манго), 125 г ежевики, половина спелого авокадо, 150 мл несладкого греческого йогурта, 1 ст. л. семян льна (лучше молотых), сок половины лимона и мед по вкусу.

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбивайте, пока смесь не приобретет характерную кремообразную консистенцию. После перелейте смузи в стакан — и готово.

«Лимонный сок должен помочь предотвратить окисление авокадо, но этот коктейль лучше всего употреблять в свежем виде», — советует автор рецепта.

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