Что посмотреть в Ялте на катере

Прогулка на яхте – отличный способ развлечься, сделать свадебный подарок или просто необычный презент на день рождения. Лучше всего совершать прогулку летом и лучше всего в районе, где есть красивые пляжи, скалы, горы и леса, а также архитектура. Лучший вариант в Крыму – это побережье между Алуштой и Форосом, где находится много дворцов Романовых или других вилл времен XIX – начала XX веков.

В Ялте есть много красивых мест, но некоторые приобретают особый шарм при их просмотре с моря. Здесь вы узнаете, какие места можно и нужно увидеть с борта яхты во время отпуска в окрестностях Большой Ялты. Представляем вам ТОП-5 популярных уголков, о которых вы возможно даже не подозревали:

1 Замок Ласточкино Гнездо – символ Крыма и самый популярный для туристов центр притяжения. Замок возвышается на скале над морем и очень фотогенично смотрится и с моря и с суши. Особенно стоит плыть сюда в то время, когда погода ясная, а солнечный свет не бьет в глаза. Оптимально – утро, если плыть из Ялты и вечер, если плыть из Мисхора и Севастополя.

2 Аю-Даг (Медведь гора) – вторая по узнаваемости локация в Крыму. Можно оплыть ее на яхте или подплыть ближе к одному из диких пляжей. Особенно колоритным будет вид на гору напротив мыса Монастырского, увенчанного крестом.

3 Форосская церковь – самая красивая церковь Крыма. Ее профиль отчетливо будет вырисовываться в понижении между Байдарской и Ай-Петринской яйлами. Стоит церковь на вершине высокого красноватого утеса.

4 Воронцовский дворец. Имение графа Воронцова эффектно смотрится с суши (с северного и южного входа), но особенную прелесть приобретает при взгляде с моря. Особенно когда над ним высится громада Ай-Петри, которая словно повторяет все изгибы дворца (а он так специально и строился в стиле замечательного горного массива — символа Алупки).

5 Главная гряда Крымских гор. Любое увлекательное путешествие вдоль побережья ЮБК на яхте не будет полным без осмотра скал, которые высятся над южнобережными поселками. Отдельные массивы достигают высоты в 400 метров, например, Морчека или Байдарская стена. Особую прелесть имеют отторженцы главной гряды – Шаан-Кая или гора Кошка или отдельно стоящие скалы – Дива, Парус или Адалары около Гурзуфа.

Надеемся, что вам понравится, и вы приедете на отдых в большую Ялту летом, чтобы посетить эти места.

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