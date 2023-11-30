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Могу есть это блюдо на завтрак и ужин. Как вкусно и просто приготовить тыкву зимой

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Могу есть это блюдо на завтрак и ужин. Как вкусно и просто приготовить тыкву зимой

Осенью созревает один из самых полезных овощей — тыква. Правда, не все понимают, как правильно готовить тыквенные блюда. В отличие от других яств их овощей, тыквенные получаются сладкими на вкус. По этой причине тыквенные блюда вводят многих неподготовленных в заблуждение.

Но, это не значит, что яства из тыквы плохие. Этот овощ имеет большое количество полезных свойств. Например, тыква содержит витамины группы А, С и Е и В. Кроме того, в тыкве есть редкий витамин К. Данный витамин нужен для хорошей свертываемости крови.

Создадим из тыквы простое блюдо на завтрак — оладьи.

Ингредиенты для тыквенных оладий:

  • тыква – 600 г;
  • соль – 1/3 ч.л.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 150 г;
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Приготовление тыквенных оладий:

Очищаем тыкву от кожуры и внутренностей, натираем на крупной терке. Высыпаем к тыквенной массе соль и сахарный песок.

Отделяем желтки от белков, добавляем желтки к тыквенной массе. Туда же просеиваем муку, разрыхлитель, замешиваем тесто.

В отдельной таре миксером взбиваем белки до пышной белой массы. Аккуратно добавляем пышные белки в тесто из тыквы.

Могу есть это блюдо на завтрак и ужин. Как вкусно и просто приготовить тыкву зимой

На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем порционно столовой ложкой оладьи на дно. Обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.

Могу есть это блюдо на завтрак и ужин. Как вкусно и просто приготовить тыкву зимой

Выкладываем оладьи на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впитать лишнее масло.

Могу есть это блюдо на завтрак и ужин. Как вкусно и просто приготовить тыкву зимой

Подавать такие сладкие оладьи рекомендуем со сметаной.

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