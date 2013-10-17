Что посмотреть в Ялте за один день?

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Туристы, приезжающие в самый известный курортный город Крыма, часто спрашивают, что можно посмотреть в Ялте за один день. Кто-то бывает здесь проездом и не имеет достаточно времени на обширные экскурсии. А кому-то сложно оторваться от пляжа и на походы по достопримечательностям он готов выделить лишь денек. Не важно, какова причина, главное успеть увидеть самое интересное. Итак!



Ялта центральная набережная

Гости Ялты, обязательно должны совершить пеший променад по набережной Ленина. Ведь это – визитная карточка курорта. Прогуливаясь вдоль моря, можно осмотреть сразу несколько достопримечательностей. Это:

• Ялтинский маяк высотой 17 метров;

• кроколиляриум, где можно не только посмотреть на хищников, но и покормить их;

• галера на бетонном пирсе, в которой расположено уютное кафе;

• купальни Роффе – любимое местечко Бунина и Чехова (рядом с ними красуется скульптура «Дама с собачкой»);

• гостиница «Таврида», где останавливались Некрасов, Маяковский, Шаляпин, а также проходили съемки фильма «Асса» и других известных картин;

• малая канатная дорога, поднявшись на которую, можно взглянуть на город с высоты 120 метров.

Галера на бетонном пирсе



Ялтинский маяк



Купальни Роффе



Памятник Чехову в Ялте на набережной, дама с собачкой



Это далеко не полный список того, что увидит турист на ялтинской набережной. К тому же здесь на каждом шагу продают всякие вкусности и сувениры, проводятся различные мероприятия. Ну, а шум моря и крик чаек – это отдельное, ни с чем не сравнимое, удовольствие.

Собор Святого Александра Невского Ялта

Что можно посмотреть в Ялте, кроме набережной за день? Объектов – масса! Один из них – Собор Александра Невского на Садовой. Храм окружен кипарисами и экзотическими цветами, источающими умопомрачительный запах.

Сам же собор, построенный в 19 веке, поражает воображение даже видавшего виды туриста. Это настоящее произведение архитектурного искусства. А с заднего дворика храма открывается захватывающий панорамный вид.

Дом-музей Чехова в Ялте

Как известно, Антон Павлович Чехов обожал Ялту. Здесь он подолгу жил и творил свои бессмертные произведения, вдохновляясь прекрасной природой и общением с интересными людьми. Сегодня в домике по ул. Кирова, 122, где жил писатель, открыт музей. Администрация постаралась сохранить здесь все таким, каким оно было при Чехове.

Если же немного пройтись от домика по узенькой тропинке, то можно попасть в бухточку, окруженную скалами. Это место было одним из любимых у Антона Павловича. Любуясь морем, здесь он просиживал часами.

Дом-музей Чехова



Что интересного в Ялте?

Вообще, вопрос: «Что интересного в Ялте», — отпадет сразу же по прибытию в этот город. Ведь достопримечательности Ялты здесь на каждом шагу. Городок небольшой, поэтому искать их долго не придется, и за один день осмотреть можно многое.

Если время позволяет, обязательно следует посетить достопримечательности в окрестностях Ялты. Это и легендарное Ласточкино гнездо, расположенное в пгт. Гаспра, и винокомбинат «Массандра» в одноименном поселке, и Ливадийский дворец, что на территории пгт.

Ласточкино гнездо



Винокомбинат «Массандра»



Ливадия, и, конечно же, Никитский ботанический сад в пгт. Никита. Данные объекты – уникальны и являются визитными карточками курорта. Именно благодаря им Ялта пользуется огромной популярностью у туристов и считается жемчужиной Крыма.