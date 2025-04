Сен-Тропе жемчужина Лазурного берега

Сен-Тропе — это не просто курорт, а настоящий символ беззаботной роскоши, гламура и богемной жизни. Маленький рыбацкий городок на юге Франции стал знаменитым благодаря актрисе Брижит Бардо, которая в 1956 году снялась здесь в фильме «И Бог создал женщину». С тех пор Сен-Тропе — излюбленное место отдыха мировых знаменитостей, аристократов и миллионеров.

Как добраться в Сен-Тропе?

Прямого железнодорожного сообщения с Сен-Тропе нет, что добавляет городу уединённости. Однако существует несколько способов добраться:

Такси или трансфер:

Из Ниццы трансфер на авто обойдётся от 180 до 350 евро в зависимости от класса машины (book transfer Nice to St Tropez)

Автобус:

Из Сен-Рафаэля ходит регулярный автобус (линия 7601), время в пути — около 1 часа. Стоимость билета — 3–5 евро (How to get to St Tropez from Nice airport)

Поезд:

Ближайшая железнодорожная станция — в Сен-Рафаэле. Из Ниццы в Сен-Рафаэль поезд идёт около 1,5 часов, цена — от 15 евро. Далее автобусом или такси.

Вертолёт:

Самый быстрый, но и самый дорогой способ. Перелёт из Ниццы длится около 20 минут. Стоимость — от 800 до 1500 евро за полёт на 4–6 человек. Также возможна аренда вертолёта с пилотом на день.

Чем интересен Сен-Тропе?

Несмотря на скромные размеры, Сен-Тропе предлагает огромный выбор развлечений и достопримечательностей. Здесь прекрасно сочетаются старинная архитектура, живописная набережная с белыми яхтами, модные бутики, художественные галереи, стильные пляжи и легендарные ночные клубы.

Главной прогулочной зоной города считается набережная Вьё-Порт (Vieux Port), где швартуются роскошные яхты, а в кафе подают утренний кофе богемные туристы. Узкие улочки Старого города (La Ponche) хранят атмосферу настоящей провансальской деревушки: пастельные фасады, цветы в горшках, аромат багетов и свежих фруктов.

Пляж Пампелон (Plage de Pampelonne) — один из самых знаменитых во всей Франции. Его протяженность более 5 км, и на нем располагаются как бесплатные зоны, так и элитные пляжные клубы: Club 55, Nikki Beach, Bagatelle и др. Здесь можно встретить кинозвезд, моделей, известных диджеев и бизнесменов.

Кто отдыхает в Сен-Тропе?

Сен-Тропе давно стал любимым курортом для представителей шоу-бизнеса, модельеров, предпринимателей и политиков. В разное время здесь отдыхали Леонардо ДиКаприо, Джей Зи и Бейонсе, Карл Лагерфельд, Жизель Бюндхен, Дэвид и Виктория Бекхэм. Летом яхты стоимостью в десятки миллионов евро становятся привычной частью пейзажа.

Но не только миллиардеры выбирают Сен-Тропе. Курорт популярен и среди туристов со средним достатком, которые бронируют отели в окрестностях или останавливаются в апартаментах на несколько дней, чтобы окунуться в атмосферу южной Франции.

Средние цены в Сен-Тропе

Цены в Сен-Тропе — одни из самых высоких на Лазурном берегу. Вот примерный прайс на основные позиции:

Кофе в кафе на набережной — 4–6 евро

— 4–6 евро Ужин в ресторане среднего класса — от 40 евро на человека

— от 40 евро на человека Апельсиновый сок или коктейль на пляже — 10–18 евро

— 10–18 евро Шезлонг в пляжном клубе на день — от 50 до 150 евро (в зависимости от сезона и популярности места)

— от 50 до 150 евро (в зависимости от сезона и популярности места) Ночь в отеле 4 звезды — от 300 евро

— от 300 евро Аренда скутера — от 50 евро в день

— от 50 евро в день Парковка в центре города — около 3–5 евро в час

Сен-Тропе — это больше, чем пляжный отдых. Это образ жизни, где стиль, вкус и наслаждение играют главную роль. Он подойдёт тем, кто ищет не просто солнце и море, а хочет окунуться в атмосферу красоты, роскоши и лёгкости. При этом здесь найдётся место и для романтического путешествия, и для бурных вечеринок, и для неспешных прогулок вдоль моря. Сен-Тропе — это маленький город с большой харизмой.