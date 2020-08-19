Что такое арабский парфюм и как его носить

Арабская культура сыграла важную роль в создании духов. Масляная парфюмерия стран Ближнего Востока обладает захватывающими и уникальными ароматами, которые ассоциируются с доисторическим наследием и превосходной роскошью.

Эти духи экзотичны и несут в себе местные традиции. Несмотря на большое количество разных западных парфюмерных брендов, арабские духи остаются в тренде и славятся сильными и приятными ароматами.

Советы по ношению арабских духов

Создание масляной парфюмерии — это искусство. Арабские духи несут в себе сильный и насыщенный аромат, основу которого составляет обычный жасмин, амбра, мускус и уд. Где уд это аромат дерева.

Масляная парфюмерия предназначена как для мужчин, так и для женщин. Умный способ выбрать восточные духи для определённого пола — это знать его ноты.

Никто не хочет расставаться с причудливым ароматом и обнаружить, что аромат почти исчез к обеду. Можно время от времени обновлять запах, достав флакончик из сумочки. Есть секреты, которые могут сделать аромат долгим и приятным: от выбора идеального базового нотки с сильным запахом до распыления.

Итак, вот некоторые советы, которые помогут правильно носить арабские духи и улучшить свой аромат, чтобы он сохранялся весь день. Они будут полезны даже профессионалам.

Важно знать, какое количество духов нужно нанести. Арабские духи обладают довольно сильным запахом, который держится намного дольше в сравнении с западными аналогами. Таким образом, сначала проверьте концентрацию духов: распылите их один раз, а затем понаблюдайте за концентрацией и нанесите в случае необходимости их еще раз.

Если вы хотите увеличить длительность аромата, то лучше носить его на запястьях, за ушами или за коленями. Распыление духов в этих местах заставит приятный запах надолго оставаться на теле.

Обычно люди распыляют духи после того, как они полностью наряжаются. Это не очень хорошая практика для ношения восточных духов. Чтобы получить обширный аромат на весь день от арабских духов, нанесите аромат перед тем, как надевать одежду и украшения. Таким образом, запах духов будет звучать длительное время, а на украшениях не появятся пятна.

Не смешивайте ароматы с посторонними запахами, например кремом. При регулярном ношении парфюм должен хорошо сочетаться с химией вашего тела.

Лучшее время для распыления — после душа или ванны. Хорошо увлажненная кожа лучше всего сохраняет аромат.

Восточные духи могут храниться очень долго. Однако, старые духи на туалетном столике или духи, которые не были сохранены должным образом, не дадут приятного длительного аромата. Поэтому храните парфюмы в прохладном и сухом месте.

Восточные духи наделены экстравагантными запахами и обычно заключены в привлекательной упаковке. Арабские специалисты вместе с экспертами по парфюмерии делают каждый флакон духов уникальным и привлекательным для всех.

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