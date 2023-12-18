Так просто и доступно: вкусный потрясающий завтрак из батона за 5 минут

Что вы готовите на завтрак себе и своей семье? Как правило, в перечень блюд для завтрака входят блины, оладьи, сырники, яичница и каши. Кстати, диетологи рекомендуют питаться утром только кашами, чтобы не раздражать желудок. Например, употреблять овсянку, так как она самая полезная. К тому же овсянка сохраняет чувство сытости у человека вплоть до обеда.

Но, как показала практика, вечно питаться кашами не нравится обычным людям. Это отсутствие разнообразия надоедает и приводит к плохому настроению. Поэтому стоит заменять каши на другие блюда для завтрака. Можно также готовить быстрый завтрак из батона и яиц — гренки. Они не менее вкусные и полезные. Расскажем, как быстро приготовить гренки.

Ингредиенты для гренок:

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст.л.;

сыр — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — щепотка.

Приготовление гренок:

Взбиваем яйца со сметаной до однородной массы. Натираем на крупной терке сыр, нарезаем мелким кубиком репчатый лук.

Добавляем лук и сыр в миску с яичной массой, солим и тщательно перемешиваем.

Нарезаем небольшими ломтиками хлеб, выкладываем на поверхность смесь яиц, сыра и лука.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем начинкой вниз гренки. Обжариваем гренки так 5 минут, а затем переворачиваем на другую сторону.

Обжариваем аналогично.

В результате получаются гренки с вкусной начинкой. По желанию хлеб можно окунуть заранее в смесь яйца и молока, чтобы завтрак стал еще сытнее.