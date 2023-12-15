Мясная закуска из рульки вместо холодца

В этом году мы со свекровью решили оставить родных без холодца. Столько мороки с его заготовкой, а потом не знаешь, куда эти тарелки девать, чтобы блюдо не растеклось по всей кухне. Вместо него наш женский альянс берется за приготовление сальтисона по упрощенному рецепту. Эта ароматная мясная закуска из рульки обещает произвести фурор на новогоднем столе.

Конечно, одним сальтисоном мы не обойдемся. Я уже закупила 3 пачки вафельных корзинок на тарталетки: сделаю ассорти. А свекровь обещала приготовить салат по рецепту из далеких 80-х. Говорит, тогда его ставили на каждый праздничный стол. Вот это трапеза намечается!

Что приготовить вместо холодца: мясная закуска из рульки

Для того, чтобы сделать сальтисон из рульки, вам понадобится, собственно, 2 рульки, овощи, пряности и терпение. Самое трудно в этом деле — дождаться приготовления бульона. А далее всё пойдет как по маслу!

Ингредиенты

Свиная ножка2 шт. Морковь2 шт. Лук2 шт. Петрушка30 г Лавровый лист5 шт. Соль по вкусу Черный перец (горошком)1 ст. л. Перец душистый по вкусу Чеснок3 зуб.

Приготовление

Две больше рульки положите в кастрюлю и залейте водой. Доведите их до кипения, снимите пену и введите соль. Далее добавьте лук и морковь. Варите бульон на медленном огне под крышкой 3,5 часа. Затем добавьте в бульон лавровый лист и черный перец горошком. Варите рульки еще 30 минут. Далее достаньте из и остудите. Отделите мясо от костей и разберите его на волокна. Смешайте мясо рулек, измельченную петрушку и измельченный свежий чеснок. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Залейте фарш в миске 3 половниками бульона, перемешайте. Выложите мясо в форму, заранее выстеленную пищевой пленкой, и спрячьте закуску в холодильник на ночь. Уже на завтра она будет готова к подаче.

Такой простой сальтисон нарезаю ломтиками и подаю к столу просто так, вместе с баночкой острой горчицы или хрена. Муж любит делать с ним бутерброды, а я просто ем с картошкой пюре. Очень вкусно!