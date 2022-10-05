Что такое аудиторское сопровождение? Проверка главного бухгалтера

Для того чтобы человек мог заниматься брокерской деятельностью в России устанавливается ряд требований. Основными требованиями являются резидентности лиц, которые планируют торговать ценными бумагами, получение государственной лицензии на осуществление брокерской деятельности. Обязательными условиями получения лицензии является: наличие аудиторского заключения о финансовом состоянии заявителя, подтверждение квалификации работников, будут осуществлять управление ценными бумагами.

Необходимо проверять информацию о торговце, чтобы убедиться, что лицензия еще действует и за ним не числятся любые махинации на рынке. Если у вас нет возможности этим заниматься, то закажите тогда аудиторские услуги!

Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг

Основными функциями брокера являются:

принятие соответствующих поручений от клиентов биржи на посредничество при покупке или продаже товаров;

обеспечение при необходимости предварительного контракта клиента с контрагентом по будущей биржевой сделке,

заключение в процессе публичных торгов сделок с реальным товаром и на срок от имени своих клиентов и за их счет, документальное их оформление и регистрация;

предоставление клиентам по их просьбе дополнительных услуг, связанных с осуществлением заключенного биржевой сделки (если эти услуги входят в номенклатуру предоставляемых услуг брокерской конторой на данной товарной биржи);

консультации клиентам по вопросам качественной характеристики и конкурентоспособности отдельных товаров, текущей биржевой конъюнктуры и котировки цен на бирже;

предоставление по требованию клиента, отчета о всех проведенных от его имени биржевые сделки и операции.

Брокеры осуществляют посреднические функции на биржевом, да и внебиржевом рынке. Различают брокеров, которые выполняют заказы клиентов на биржевых торгах и работающих в офисе брокерской фирмы. Основным документом, который определяет отношения брокера и клиента, является договор комиссии и договор поручения.

За свои услуги брокер получает комиссионное вознаграждение. На нынешнем этапе брокерские фирмы (конторы) взимают плату с клиентов за оказанные им услуги преимущественно в двух формах:

процент от суммы совершенной сделки (в среднем 2-10%, чаще всего 4-6%);

часть разницы между суммой сделки по цене клиента и суммой совершенной сделки по фактической цене (часто эта часть вознаграждения составляет 50% от суммы "выигрыша").

К сожалению, даже в условиях активных действий законодательная база имеет много недостатков, например, отсутствие важных норм, которые определенным образом и задерживают «реабилитацию» государства. Независимо от того, на страховом рынке, или на бирже, или во время перевозки груза переплетаются интересы заинтересованных лиц, привлечено большое количество различных субъектов: агентов, экспедиторов, брокеров и других. Брокерская деятельность играет важную роль во многих сферах, что, в свою очередь, подчеркивает ее значение. Но законодательная база не содержит необходимых положений для урегулирования такой деятельности. В условиях экономической нестабильности, коррупции и социального кризиса необходимо создать отдельную систему органов,