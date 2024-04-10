Беру 1 стакан кефира и немного фарша. Круче, чем беляши и чебуреки: быстрые ленивые пирожки

Ленивые пирожки были придуманы не так давно женщинами во многих странах мира. Дело в том, что ленивые пирожки готовятся намного проще и быстрее обычных. Для того чтобы пожарить ленивые пирожки, не нужно вымешивать тесто, ждать его подхода и готовить начинку. Лепить пироги также не требуется, так как все ингредиенты смешиваются в одной миске.
Конечно, трудно назвать такие пирожки классическими, так как они все же больше похожи на оладьи. Но, в определенных ситуациях, например, на завтрак или перекус ленивые пироги могут быть кстати.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- Растительное масло — 50 мл;
- Мясной фарш — 300 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Соль — 1,5 ч.л.;
- Кефира — 300 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Мука — 250 г;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Зелёный лук — пучок;
- Укроп — пучок.
Приготовление ленивых пирожков:
В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем к нему измельченный лук, высыпаем половину чайной ложки соли, перчим. В кефир высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и перемешиваем.
Высыпаем в смесь кефира муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем вместе с фаршем в тесто, смешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем в него по столовой ложке теста. Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются быстрые ленивые пирожки.
Рекомендуется подавать их со сметаной.