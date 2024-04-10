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Беру 1 стакан кефира и немного фарша. Круче, чем беляши и чебуреки: быстрые ленивые пирожки

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Беру 1 стакан кефира и немного фарша. Круче, чем беляши и чебуреки: быстрые ленивые пирожки

Ленивые пирожки были придуманы не так давно женщинами во многих странах мира. Дело в том, что ленивые пирожки готовятся намного проще и быстрее обычных. Для того чтобы пожарить ленивые пирожки, не нужно вымешивать тесто, ждать его подхода и готовить начинку. Лепить пироги также не требуется, так как все ингредиенты смешиваются в одной миске.

Конечно, трудно назвать такие пирожки классическими, так как они все же больше похожи на оладьи. Но, в определенных ситуациях, например, на завтрак или перекус ленивые пироги могут быть кстати.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

  • Растительное масло — 50 мл;
  • Мясной фарш — 300 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Соль — 1,5 ч.л.;
  • Кефира — 300 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сахар — 1 ст.л.;
  • Мука — 250 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Зелёный лук — пучок;
  • Укроп — пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем к нему измельченный лук, высыпаем половину чайной ложки соли, перчим. В кефир высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и перемешиваем.

Высыпаем в смесь кефира муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Шинкуем зеленый лук и укроп, высыпаем вместе с фаршем в тесто, смешиваем.

Беру 1 стакан кефира и немного фарша. Круче, чем беляши и чебуреки: быстрые ленивые пирожки

В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем в него по столовой ложке теста. Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Беру 1 стакан кефира и немного фарша. Круче, чем беляши и чебуреки: быстрые ленивые пирожки

Получаются быстрые ленивые пирожки.

Беру 1 стакан кефира и немного фарша. Круче, чем беляши и чебуреки: быстрые ленивые пирожки

Рекомендуется подавать их со сметаной.

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