Готовлю рыбу вкусно, просто и без косточек. Сытный обед из бюджетной рыбы: даже жарить не нужно

Было время, когда рыба считалась пищей нищих людей. Так думала античная элита примерно в XI-VIII веках до нашей эры. Тогда рыбой питались люди, жившие около Средиземного моря. Вероятно, это связано с тем, что в прошлом люди просто не умели готовить рыбные блюда.

Однако, когда образовалась Древняя Греческая Империя народ пересмотрел свое отношение к рыбным блюдам. Элита начала включать рыбу в свой рацион питания. Повара учились изысканно готовить рыбные яства.

Сейчас рыба является доступным мясом для всех слоев населения. Не обязательно покупать лосося, можно сделать сытное блюдо из хека и минтая.

Ингредиенты для тушеного хека:

хек — 800 г;

вода — 1 литр;

соль — 1 ст.л.;

душистый перец — 5 шт.;

черный перец — 5 шт.;

лавровый лист;

растительное масло — 2 ст.л.;

сливочное масло — 20 г;

лук — шт.;

морковь — шт.;

мука — 1 ст.л.;

рыбный бульон — 500 мл;

сметана — 200 мл.

Приготовление тушеного хека:

В кастрюле доводим воду до кипения, солим и кладем туда душистый и черный перец, лавровый лист, кипятить 2 минуты. Нарезаем крупными кусками очищенную рыбу и кладем в кастрюлю, варим 5 минут под крышкой.

В сковороде разогреваем растительное и сливочное масла. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, натираем на крупной терке морковь.

Обжариваем в сковороде лук и морковь.

Выкладываем в отдельную тару рыбу, оставляем остывать.

Высыпаем к луку и моркови муку, смешиваем. Добавляем в зажарку сметану и вливаем рыбный бульон, солим и перчим по вкусу.

Оставляем соус вариться, а из рыбы в этот момент удаляем косточки.

Выкладываем в кипящий соус рыбу, накрываем крышку и тушим на медленном огне 10-15 минут.

Подавать рыбу рекомендуется с картофельным пюре. Это замечательный сытный обед из бюджетной рыбы.

Кстати, вместо хека можно использовать минтай.