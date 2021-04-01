Что такое Колоноскопия. Показания и противопоказания

Колоноскопия — самый точный тест на рак толстой и прямой кишки, который, как было доказано, обнаруживает болезнь на ранней стадии и спасает жизни. Но даже очень хороший тест можно делать слишком часто. Вот когда это нужно, а когда нет.

Обычно нет необходимости проходить колоноскопию чаще одного раза в пять или десять лет.

Образования, похожие на виноградные, или полипы в толстой или прямой кишке — обычное явление у взрослых и, как правило, безвредное. Но некоторые полипы, известные как аденомы, со временем могут перерасти в рак. Медицинские работники могут обнаружить и удалить полипы во время колоноскопии, при которой для исследования толстой и прямой кишки используется гибкая трубка с подсветкой. Если тест не обнаруживает аденомы или рак и у вас нет факторов риска заболевания, ваши шансы на его развитие в следующие десять лет невелики. Это потому, что тест пропускает очень мало аденом, а колоректальный рак растет медленно. Даже если удалить одну или две небольшие аденомы с низким уровнем риска, у вас вряд ли разовьется рак в течение как минимум пяти лет, а повторение теста раньше не принесет особой пользы. Таким образом, большинству людей нужно проходить обследование только раз в десять лет, и лишь немногим с более крупными и серьезными полипами он может потребоваться чаще, чем каждые пять лет. Важно делать колоноскопию https://napopravku.ru/moskva/diagnostika/kolonoskopia/ , чтобы понимать, что у вас нет проблем с кишечником.

Тест может представлять опасность.

Колоноскопия — безопасная процедура. Но иногда это может вызвать сильное кровотечение, разрывы в толстой кишке, воспаление или инфицирование мешков в толстой кишке, известное как дивертикулит, сильную боль в животе и проблемы у людей с заболеваниями сердца или кровеносных сосудов. Некоторые осложнения могут привести к переливанию крови, хирургическому вмешательству, госпитализации или, в редких случаях, смерти. У теста тоже есть неудобства. Приходится ограничивать диету и заранее принимать слабительные. А поскольку экзамен требует седативных препаратов, кто-то должен отвезти вас домой, и вы можете пропустить рабочий день. Таким образом, вы не хотите проходить тест чаще, чем это необходимо.

Итак, когда это оправдано?

Для большинства людей скрининг на рак толстой кишки следует начинать в возрасте 50 лет. Если колоноскопия не обнаруживает аденомы или рак и у вас нет факторов риска, следующий анализ должен быть через десять лет. Если удаляются одна или две небольшие аденомы с низким уровнем риска, обследование следует повторить через пять-десять лет. Спросите своего врача, когда и как часто делать колоноскопию, если у вас воспалительное заболевание кишечника; наличие в анамнезе множественных, больших аденом или аденом высокого риска; или родитель, брат или сестра или ребенок, у которых был колоректальный рак или аденомы. После 75 лет плановые проверки обычно не требуются.