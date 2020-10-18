Что такое МРТ суставов в Киеве

Очень много людей страдают от боли в колене. Они даже не подозревают о том, что совершенно не сложно в течении нескольких минут и нескольких дней самостоятельно, без помощи лекарств и врачей убрать эту боль.

В чем проблема? Когда человек приходит к врачу и делает МРТ коленного сустава, то почти всегда получает диагноз -артроз. Вслед за этим получает всевозможные лечения для суставов. Так вот, дело в том, что боль в колене при артрозе до 80 процентов случаев обеспечивается мышечным напряжением. Сам артроз, непосредственно, образуется из-за нарушения питания суставной поверхности. Суставная поверхность выслана хрящом. Этот хрящ имеет особенности питания — у него нет собственных кровеносных сосудов, приносящих ему питание. Он питается только тогда, когда есть движение в суставах. Если сустав двигается, то хрящ сжимается и растягивается поочередно, получая при этом питание из кости. В Киеве вы можете записаться на мрт суставов на сайте mrt.com.ua

Если косточки в суставе занимают неестественное положение, то давление распределяется не на всю поверхность сустава, а на какой-нибудь маленький «пятачок». При этом в месте соприкосновения на этом «пятачке», хрящ получает повышенное давление и может разможжиться. А остальная часть хряща вообще не получает давление, т. е. не работает на сжатие-растяжение и, соответственно, не получает питание. А почему косточки сустава располагаются неестественно? Это потому, что нарушается мышечный баланс. Есть мышцы, которые поддерживают сустав с разных сторон. Когда одна мышца напряжена больше, чем все остальные, она перетягивает в свою сторону кость, а соответственно кости располагаются неестественно. А следствием этого мышечного напряжения является возникновение артроза.

Ситуация такова, что если начать вводить в кровь какие-нибудь питательные вещества, чтобы улучшить питание сустава, кардинального улучшения не произойдет. Ведь в вашей крови до введения лекарства питательных веществ не стало меньше. Получается странная ситуация — всем хрящам в организме питательных веществ хватает, а конкретному хрящу не хватает. Никто об этом почему-то не задумывается. А не хватает именно потому, что кровь не доходит до этого хряща. А не поступает кровь в хрящ, потому что нарушена конгруэнтность суставной поверхности из-за мышечного дисбаланса.

То есть, в первую очередь, что бы накормить хрящ, нужно восстановить мышечный баланс и конгруэнтность суставной поверхности. Тогда при движении хрящ начнет получать необходимое питание. От того, что вводятся питательные вещества в кровь, толку мало. Потому, что в крови и так достаточно питательных веществ, а нужно, чтобы кровь пришла непосредственно к конкретному суставу и конкретному хрящу. А придет она о тогда, когда будет движение конгруэнтных поверхностей. Каким образом самостоятельно восстановить полное движение в коленном суставе и убрать из него боль?

Можно выделить две основные проблемы при боли в коленном суставе.

Первое — непосредственно сама боль. Внутри, снаружи, сверху, снизу — где угодно. Она вызвана перенапряжением прямой мышцы бедра. Эта мышца располагается сверху бедра, от колена до таза. Чтобы убрать боль, нужно эту мышцу расслабить. Сделать это просто. Нужно стоя на одной ноге подтянуть рукой пятку под ягодичную мышцу. То есть согнуть в коленке и разогнуть в тазобедренном суставе. В таком положении необходимо простоять две минуты. Эффект моментальный. Боль уходит сразу.

Второе — отечность в коленном суставе. Она возникает при перенапряжении внутренних мышц бедра, так называемых «сгибателей». Они располагаются на задней части бедра — от ягодичных мышц до колена. Перенапряжение этих мышц вызывает избыток жидкости в суставе и образует отечность. Это то же не сложно убрать. Для того, что бы растянуть эту группу мышц, нужно положить ногу на стул и немного развернуть таз от ноги в противоположную сторону и наклониться к ноге, придерживая рукой колено, что бы не сгибалось. Постоять в таком положении две минуты. Если повторять это на протяжении двух-трех дней, отечность уйдет, а соответственно пропадет боль в колене.

Крепкого всем здоровья.