Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить гратен на кокосовом молоке. Кокосовое молоко выбирайте большой жирности, без сахара и других добавок. Можно взять кокосовые сливки. Вместо картофеля в таком соусе можно запечь брокколи, цветную или брюссельскую капусту. Гратен получается нежным, сливочным, а легкая кокосовая нотка добавляет блюду оригинальности.

Основной ингредиент: Орехи / Кокосовое молоко / Кокос Блюдо: Горячие блюда / Гратен Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 400 Грамм

Сыр По вкусу (тертый)

Кокосовое молоко 250 Миллилитров

Мука пшеничная 15 Грамм

Соль По вкусу

Масло оливковое 15 Миллилитров

Черный молотый перец По вкусу

Орегано По вкусу (сушеный)

Розмарин молотый По вкусу

Чеснок молотый сушеный 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

111 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гратен на кокосовом молоке»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель помойте, нарежьте на тонкие ломтики. Можно использовать для этого терку-шинковку.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте муку до легкого золотистого цвета.

Влейте кокосовое молоко, добавьте соль, сушеный чеснок, перец, орегано и розмарин. Все перемешайте венчиком до однородности. Доведите до кипения и прогрейте на среднем огне до легкого загустения.

В форму для выпечки выложите картофель слоями, как на фото. Дно формы предварительно смажьте растительным маслом.

Посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.

Сверху полейте соусом из кокосового молока. Накройте форму для выпечки фольгой и выпекайте 45 минут в разогретой до 190 градусов духовке. После уберите фольгу и готовьте еще 15-20 минут.

Гратен на кокосовом молоке готов, приятного вам аппетита!