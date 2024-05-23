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Гратен на кокосовом молоке

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Гратен на кокосовом молоке

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить гратен на кокосовом молоке. Кокосовое молоко выбирайте большой жирности, без сахара и других добавок. Можно взять кокосовые сливки. Вместо картофеля в таком соусе можно запечь брокколи, цветную или брюссельскую капусту. Гратен получается нежным, сливочным, а легкая кокосовая нотка добавляет блюду оригинальности.
Основной ингредиент: Орехи / Кокосовое молоко / Кокос Блюдо: Горячие блюда / Гратен Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 400 Грамм
  • Сыр По вкусу (тертый)
  • Кокосовое молоко 250 Миллилитров
  • Мука пшеничная 15 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Масло оливковое 15 Миллилитров
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Орегано По вкусу (сушеный)
  • Розмарин молотый По вкусу
  • Чеснок молотый сушеный 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

111 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гратен на кокосовом молоке»

Гратен на кокосовом молоке

Подготовьте все ингредиенты.

Гратен на кокосовом молоке

Картофель помойте, нарежьте на тонкие ломтики. Можно использовать для этого терку-шинковку.

Гратен на кокосовом молоке

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте муку до легкого золотистого цвета.

Гратен на кокосовом молоке

Влейте кокосовое молоко, добавьте соль, сушеный чеснок, перец, орегано и розмарин. Все перемешайте венчиком до однородности. Доведите до кипения и прогрейте на среднем огне до легкого загустения.

Гратен на кокосовом молоке

В форму для выпечки выложите картофель слоями, как на фото. Дно формы предварительно смажьте растительным маслом.

Гратен на кокосовом молоке

Посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.

Гратен на кокосовом молоке

Сверху полейте соусом из кокосового молока. Накройте форму для выпечки фольгой и выпекайте 45 минут в разогретой до 190 градусов духовке. После уберите фольгу и готовьте еще 15-20 минут.

Гратен на кокосовом молоке

Гратен на кокосовом молоке готов, приятного вам аппетита!

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