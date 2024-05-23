Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить гратен на кокосовом молоке. Кокосовое молоко выбирайте большой жирности, без сахара и других добавок. Можно взять кокосовые сливки. Вместо картофеля в таком соусе можно запечь брокколи, цветную или брюссельскую капусту. Гратен получается нежным, сливочным, а легкая кокосовая нотка добавляет блюду оригинальности.
Основной ингредиент: Орехи / Кокосовое молоко / Кокос Блюдо: Горячие блюда / Гратен Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 400 Грамм
- Сыр По вкусу (тертый)
- Кокосовое молоко 250 Миллилитров
- Мука пшеничная 15 Грамм
- Соль По вкусу
- Масло оливковое 15 Миллилитров
- Черный молотый перец По вкусу
- Орегано По вкусу (сушеный)
- Розмарин молотый По вкусу
- Чеснок молотый сушеный 1/3 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
111 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гратен на кокосовом молоке»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель помойте, нарежьте на тонкие ломтики. Можно использовать для этого терку-шинковку.
Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте муку до легкого золотистого цвета.
Влейте кокосовое молоко, добавьте соль, сушеный чеснок, перец, орегано и розмарин. Все перемешайте венчиком до однородности. Доведите до кипения и прогрейте на среднем огне до легкого загустения.
В форму для выпечки выложите картофель слоями, как на фото. Дно формы предварительно смажьте растительным маслом.
Посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.
Сверху полейте соусом из кокосового молока. Накройте форму для выпечки фольгой и выпекайте 45 минут в разогретой до 190 градусов духовке. После уберите фольгу и готовьте еще 15-20 минут.
Гратен на кокосовом молоке готов, приятного вам аппетита!