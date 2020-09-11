Что такое полочные стеллажи?

Для хранения различных штучных грузов и грузов, которые оснащены в ящики, пакеты, контейнеры и мешки используются стеллажи полочного типа.

Удобно пользоваться стеллажами потолочного типа при отделке ручным способом груза, так как можно получить доступ к любому грузу, который сберегаться на полках. А если вас интересуют полочные складские стеллажи, переходите на сайт techvan.ru.

Стеллажи полочного типа используются в торговом зеле магазина, на складе, офисе, гараже, мастерской или в доме. Часто покупаются стеллажи полочного типа для архивов, они бывают стационарными итак и мобильными. Состоит такой стеллаж из нескольких сборно-разборных элементов, которые снабжены должным количеством полок, и имеют прекрасную возможность изменять систему стеллажа в глубину и высоту.

Стойки, полки, кронштейны полок – это основные конструкционные элементы в легкой серии полочного стеллажа, которая может быть дополнительно укомплектована распределителем и ограничителем полки. Также в комплект легких стеллажей потолочного типа входят болты и подпятники для сохранения пола. Для стеллажей потолочного типа тяжёлой серии главными элементами считаются: полка, рама и траверса. Рама считается цельной сварной конструкцией.

Траверса – это горизонтальный несущий компонент полочного стеллажа, который соединяет рамы с полочками. Стеллажи полочного типа от производителя могут иметь соединение не имеющее болтов, которое имеет наименование «крепление на зацепах». Легкий сборка и разборка стеллажей потолочного типа считается преимущественным методом крепления, без использования специнструмента для болтов и гаек. Заказчик на свое усмотрение может изменять межполочное расстояние. Болтовое соединение необходимо только для объединения стеллажей в ряды. Стеллажи полочного типа могут стоять отдельно или в ряд. Крепиться такие стеллажи, если хочет клиент, крепятся к стенке.

Для стеллажей потолочного типа полки могут быть полностью из металла, Дсп или сетчатыми.

Для комфортабельного хранения товаров, готовой продукции, инструментов, архивов документов и остальных предметов применяются специализированные металлоконструкции. Модели с полочками считаются универсальными, их хорошо применять в помещениях разного назначения. Компания Технован реализует стеллажи полочного типа разных размеров и комбинаций. Стоимость зависит от технических свойств подобранного оснащения, габаритов, допустимой нагрузки.

