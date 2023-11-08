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Достойная замена классическому Оливье: рецепт аппетитного и бюджетного салата с вареной колбасой

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Достойная замена классическому Оливье: рецепт аппетитного и бюджетного салата с вареной колбасой

Многие хозяйки, когда думают, какой салат с вареной колбасой приготовить, сразу же вспоминают об Оливье. Однако попробуйте его «младшего брата» – салат с лапшой быстрого приготовления.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Он очень быстрый в приготовлении, бюджетный и вариативный. Например, вы можете положить в блюдо не колбасу, а крабовые палочки. Получится тоже очень вкусно.

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Рецепт салата с «Мивиной»

Время: 20 минут + 5 минут на подготовку

Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 пачка вермишели быстрого приготовления;
– 2 куриных яйца;
– 200 миллилитров воды;
– 1 репчатый лук;
– 100 граммов майонеза 72%;
– 2 маринованные огурца;
– 150 граммов вареной колбасы;
– соль, черный молотый перец по вкусу.

К этому салату можно добавить консервированную кукурузу / Фото Cooking time

Приготовление:

  • Положите в миску брикет лапши быстрого приготовления и добавьте туда специи из пакетика. Залейте 200 миллилитрами кипятка, накройте сверху тарелкой и подождите, пока лапша не заварится – точное время указано на упаковке.
  • После этого осторожно слейте из лапши лишнюю жидкость и переложите ее в салатник. Добавьте мелко нарезанный лук и порезанную кубиками вареную колбасу.
  • Также положите в салатник нарезанные кубиками соленые огурцы и измельченные вареные яйца.
  • Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, после чего перемешайте салат.
  • Если вы любите чеснок, можете добавить еще 2 измельченных зубчика. Так блюдо станет более ароматным и пикантным.

Приятного аппетита!

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