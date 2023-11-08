ГлавнаяРецептыДостойная замена классическому Оливье: рецепт аппетитного и бюджетного салата с вареной колбасой Достойная замена классическому Оливье: рецепт аппетитного и бюджетного салата с вареной колбасой На чтение: 2 минуты Многие хозяйки, когда думают, какой салат с вареной колбасой приготовить, сразу же вспоминают об Оливье. Однако попробуйте его «младшего брата» – салат с лапшой быстрого приготовления. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Он очень быстрый в приготовлении, бюджетный и вариативный. Например, вы можете положить в блюдо не колбасу, а крабовые палочки. Получится тоже очень вкусно. Вам понравится Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Рецепт салата с «Мивиной» Время: 20 минут + 5 минут на подготовку Порции: 4 Ингредиенты: – 1 пачка вермишели быстрого приготовления; – 2 куриных яйца; – 200 миллилитров воды; – 1 репчатый лук; – 100 граммов майонеза 72%; – 2 маринованные огурца; – 150 граммов вареной колбасы; – соль, черный молотый перец по вкусу. К этому салату можно добавить консервированную кукурузу / Фото Cooking time Приготовление: Положите в миску брикет лапши быстрого приготовления и добавьте туда специи из пакетика. Залейте 200 миллилитрами кипятка, накройте сверху тарелкой и подождите, пока лапша не заварится – точное время указано на упаковке. После этого осторожно слейте из лапши лишнюю жидкость и переложите ее в салатник. Добавьте мелко нарезанный лук и порезанную кубиками вареную колбасу. Также положите в салатник нарезанные кубиками соленые огурцы и измельченные вареные яйца. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, после чего перемешайте салат. Если вы любите чеснок, можете добавить еще 2 измельченных зубчика. Так блюдо станет более ароматным и пикантным. Приятного аппетита! Также попробуйте приготовить невероятную «Шубу» по оригинальному рецепту «адского» шефа Алекса Якутова. Вам понравится! Поделитесь с друзьями