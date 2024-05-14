Вкуснее чебуреков и голубцов: все хозяйки в восторге от этого рецепта. Нужна капуста и фарш

Голубцы — это блюдо, состоящее из капустных листьев, в которые завернута начинка. Начинка может быть разной, но чаще всего это мясной фарш с добавлением риса, лука и специй. Голубцы тушат в соусе, который может быть томатным, сметанным или смешанным. Это блюдо популярно во многих странах мира, и его рецепты могут немного отличаться в зависимости от региона.

Чебурек — это традиционное блюдо некоторых народов Ближнего Востока и России. Оно представляет собой пирожок из тонкого слоеного теста с начинкой из измельчённого мяса с приправами. Чаще всего чебуреки жарят в большом количестве растительного масла до образования золотистой корочки. Чебуреки могут иметь круглую, квадратную или форму полумесяца.

Мало кто знает, что эти два довольно противоположных блюда можно совместить. Расскажем, как приготовить голубцы в виде чебуреков.

Ингредиенты:

Капуста — 1 шт.;

Фарш — 500 г;

Лук — 2 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Яйца — 4 шт.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление голубцов чебуреков:

Удаляем из капусты кочерыжку, отвариваем в кипятке. Когда листья начнут свободно отходить от капусты, снимаем их и кладем на тарелку. Также можно обмотать капусту в пищевую пленку и приготовить в микроволновке.

Для начинки крупно нарезаем лук и измельчаем его вместе с чесноком в блендере. Смешиваем луковую кашицу с фаршем, солим и перчим по вкусу.

Также можно нарезать мелко лук, натираем зубчики чеснока и обжариваем до легкого золотистого цвета. Смешиваем фарш с жареным луком.

Удаляем выпуклую прожилку у каждого листа, кладем на половину листа начинку, второй половиной накрываем фарш.

По желанию неровные края можно подрезать.

Взбиваем яйца в отдельной таре, обваливаем чебуреки сперва в муке, затем в яйце. Кладем чебуреки голубцы в сковороду с растительным маслом и обжариваем с обеих сторон по 3-5 минут под крышкой до румяной корочки.

Также можно положить чебуреки голубцы на противень, застеленный пергаментом и выпекать при 180 градусах 20-30 минут.

Кроме того, чебуреки голубцы можно заморозить, чтобы готовить потом. Для этого кладем чебуреки на плоскую поверхность и убираем в морозилку.