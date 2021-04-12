Что такое террасная доска и где ее используют в Харькове?

Террасная доска представляет собой разновидность пиломатериалов. При её изготовлении задействуется современное оборудование. В качестве сырья производители используют натуральный древесный массив, к которому могут добавляться специальные полимерные материалы. На финишной стадии изготовления каждая террасная доска в Харькове должна проходить тщательную обработку специальными составами, которые обеспечивают древесине надёжную защиту от любых внешних факторов: масляной эмульсией, воском и т. д.

Благодаря применению новейших технических и научных разработок древесно-полимерная террасная доска приобретает свои уникальные технические свойства:

Высокую прочность;

Способность переносить резкие перепады температурных режимов;

Устойчивость к пагубному воздействию влаги, атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению и т. д;

Способность переносить негативное влияние агрессивных сред;

Устойчивость механическому воздействию;

Способность выдерживать сильные физические нагрузки и т. д.

Террасная доска из полимерного композита может изготавливаться из разных пород древесины, в основном экзотических:

Сибирской лиственницы;

Ипе;

Масарандуба;

Тика;

Кумару и т. д.

Разновидности террасной доски

Террасный декинг представлен на отечественном рынке в огромном ассортименте. На сегодняшний день этот облицовочный материал можно купить в любой торговой точке, специализирующейся на реализации строительных материалов. Для широкой аудитории потребителей доступны следующие разновидности декинга:

доска, выполненная из натурального древесного массива;

доска, выполненная из древесины, прошедшей специальную термическую обработку;

доска, выполненная из натурального дерева с добавлением специальных полимеров и т. д.

Декинг ДПК, а также доска, полностью изготовленная из натурального древесного массива, имеет некоторые особенности, которые отличают её от других облицовочных материалов:

наличие по краям пазов и выступов;

наличие продольных пропилов, расположенных вдоль каждой доски;

рифлёная поверхность.

Область применения террасной доски

Террасная доска предназначена для использования в условиях улицы, хотя некоторые дизайнеры находят ей активное применение и при внутреннем обустройстве помещений. В большинстве случаев данный облицовочный материал задействуют при оформлении:

напольной зоны беседок;

прилегающей к бассейнам территории;

садовых дорожек;

открытых террас, лоджий и балконов;

русских бань;

финских саун;

причалов;

пирсов;

палуб кораблей, яхт и другого морского и речного транспорта и т. д.

Широкая область применения данного материала объясняется тем, что такая доска имеет различные размеры и большой цветовой диапазон.