Что такое террасная доска и где ее используют в Харькове?

По
Евгений
-
0
46
Что такое террасная доска и где ее используют в Харькове?

Террасная доска представляет собой разновидность пиломатериалов. При её изготовлении задействуется современное оборудование. В качестве сырья производители используют натуральный древесный массив, к которому могут добавляться специальные полимерные материалы. На финишной стадии изготовления каждая террасная доска в Харькове должна проходить тщательную обработку специальными составами, которые обеспечивают древесине надёжную защиту от любых внешних факторов: масляной эмульсией, воском и т. д.

Благодаря применению новейших технических и научных разработок древесно-полимерная террасная доска приобретает свои уникальные технические свойства:

  • Высокую прочность;
  • Способность переносить резкие перепады температурных режимов;
  • Устойчивость к пагубному воздействию влаги, атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению и т. д;
  • Способность переносить негативное влияние агрессивных сред;
  • Устойчивость механическому воздействию;
  • Способность выдерживать сильные физические нагрузки и т. д.

Террасная доска из полимерного композита может изготавливаться из разных пород древесины, в основном экзотических:

  • Сибирской лиственницы;
  • Ипе;
  • Масарандуба;
  • Тика;
  • Кумару и т. д.

Разновидности террасной доски

Террасный декинг представлен на отечественном рынке в огромном ассортименте. На сегодняшний день этот облицовочный материал можно купить в любой торговой точке, специализирующейся на реализации строительных материалов. Для широкой аудитории потребителей доступны следующие разновидности декинга:

  • доска, выполненная из натурального древесного массива;
  • доска, выполненная из древесины, прошедшей специальную термическую обработку;
  • доска, выполненная из натурального дерева с добавлением специальных полимеров и т. д.

Декинг ДПК, а также доска, полностью изготовленная из натурального древесного массива, имеет некоторые особенности, которые отличают её от других облицовочных материалов:

  • наличие по краям пазов и выступов;
  • наличие продольных пропилов, расположенных вдоль каждой доски;
  • рифлёная поверхность.

Область применения террасной доски

Террасная доска предназначена для использования в условиях улицы, хотя некоторые дизайнеры находят ей активное применение и при внутреннем обустройстве помещений. В большинстве случаев данный облицовочный материал задействуют при оформлении:

  • напольной зоны беседок;
  • прилегающей к бассейнам территории;
  • садовых дорожек;
  • открытых террас, лоджий и балконов;
  • русских бань;
  • финских саун;
  • причалов;
  • пирсов;
  • палуб кораблей, яхт и другого морского и речного транспорта и т. д.

Широкая область применения данного материала объясняется тем, что такая доска имеет различные размеры и большой цветовой диапазон.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА