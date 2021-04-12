Что такое террасная доска и где ее используют в Харькове?

Террасная доска представляет собой разновидность пиломатериалов. При её изготовлении задействуется современное оборудование. В качестве сырья производители используют натуральный древесный массив, к которому могут добавляться специальные полимерные материалы. На финишной стадии изготовления каждая террасная доска в Харькове должна проходить тщательную обработку специальными составами, которые обеспечивают древесине надёжную защиту от любых внешних факторов: масляной эмульсией, воском и т. д.
Благодаря применению новейших технических и научных разработок древесно-полимерная террасная доска приобретает свои уникальные технические свойства:
- Высокую прочность;
- Способность переносить резкие перепады температурных режимов;
- Устойчивость к пагубному воздействию влаги, атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению и т. д;
- Способность переносить негативное влияние агрессивных сред;
- Устойчивость механическому воздействию;
- Способность выдерживать сильные физические нагрузки и т. д.
Террасная доска из полимерного композита может изготавливаться из разных пород древесины, в основном экзотических:
- Сибирской лиственницы;
- Ипе;
- Масарандуба;
- Тика;
- Кумару и т. д.
Разновидности террасной доски
Террасный декинг представлен на отечественном рынке в огромном ассортименте. На сегодняшний день этот облицовочный материал можно купить в любой торговой точке, специализирующейся на реализации строительных материалов. Для широкой аудитории потребителей доступны следующие разновидности декинга:
- доска, выполненная из натурального древесного массива;
- доска, выполненная из древесины, прошедшей специальную термическую обработку;
- доска, выполненная из натурального дерева с добавлением специальных полимеров и т. д.
Декинг ДПК, а также доска, полностью изготовленная из натурального древесного массива, имеет некоторые особенности, которые отличают её от других облицовочных материалов:
- наличие по краям пазов и выступов;
- наличие продольных пропилов, расположенных вдоль каждой доски;
- рифлёная поверхность.
Область применения террасной доски
Террасная доска предназначена для использования в условиях улицы, хотя некоторые дизайнеры находят ей активное применение и при внутреннем обустройстве помещений. В большинстве случаев данный облицовочный материал задействуют при оформлении:
- напольной зоны беседок;
- прилегающей к бассейнам территории;
- садовых дорожек;
- открытых террас, лоджий и балконов;
- русских бань;
- финских саун;
- причалов;
- пирсов;
- палуб кораблей, яхт и другого морского и речного транспорта и т. д.
Широкая область применения данного материала объясняется тем, что такая доска имеет различные размеры и большой цветовой диапазон.