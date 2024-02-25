ГлавнаяРецептыС чем можно совместить сельдерей: приготовьте невероятный салат с финиками и сыром С чем можно совместить сельдерей: приготовьте невероятный салат с финиками и сыром На чтение: 2 минуты Некоторые думают, что с сельдереем не годен приготовить вкусное и интересное блюдо. Однако это далеко не так, он может стать «изюминкой» пикантного салата. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сельдерей – растение из семейства моркови, его вкус может варьироваться от острого до сладкого, в зависимости от сорта и способа приготовления. Такую закуску как салат из сельдерея и фиников вы захотите готовить снова и снова. Не пропустите Утренние гастрономические приключения: какими тостами на завтрак смакуют в разных странах мира Салат с сельдереем Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 8 длинных стеблей сельдерея; – пол чашки сырого миндаля; – 4 финика; – 3 столовые ложки свежего лимонного сока 3 столовые ложки свежего лимонного сока; – 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца; – морская соль по вкусу; – черный перец по вкусу; – 100 грамм пармезана; – 1/4 чашки оливкового масла. Приготовление: Поместите сельдерей в миску с ледяной водой и выдержите около 20 минут. Выложите его на бумажное полотенце и обсушите. Нарежьте его куски и выложите в среднюю миску для сервировки. Чтобы поджарить миндаль, разогрейте его в средней сковороде на среднем огне, часто помешивая, пока он не станет ароматным и поджаренным, около 5 – 7 минут. Переложите на разделочную доску и порубите ножом. В миску с высушенным сельдереем добавьте листья сельдерея, рубленый миндаль, финики, лимонный сок и хлопья красного перца. Приправьте щедро солью и перцем и перемешайте. Добавьте сыр и оливковое масло, еще раз все хорошо перемешайте. Подавайте при комнатной температуре или охлажденным. Как сохранить лимоны на потом: есть один интересный лайфхак. Поделитесь с друзьями