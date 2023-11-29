Салат со свеклой, как в советском ресторане. Бабушка сохранила рецепт

Свекла — источник витаминов и минералов для организма. Чаще свекольные блюда готовят в зимний период нежели в летний. В холодное время организм больше подвержен различным заболеваниям, поэтому ему необходима подпитка в виде разных полезных веществ. Свекла способна дать много витаминов для здоровья и укрепления иммунитета.
Нередко из свеклы делают супы и салаты. Но, они, как правило, однообразные.
Из свеклы принято создавать винегрет и Сельдь под шубой. Если эти салаты уже надоели вам, тогда стоит попробовать приготовить нечто новое из свеклы. Расскажем про советский свекольный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — шт.;
- Курага — 3 шт.;
- Отварное куриное филе — 350 г;
- Яблоки — 2 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Масло растительное — ст.л.;
- Петрушка — пучок;
- Яблочный уксус;
- Горчица — ч. л.;
- Майонез — 2 ст. л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и нарезаем небольшими брусочками. Вливаем к свекле растительное масло, смешиваем.
Курагу нарезаем маленькими кусочками, выкладываем к свекле. Очищаем от кожуры и семенной коробочки яблоки, нарезаем маленькими брусочками.
Добавляем к яблочным долькам яблочный уксус, перемешиваем. Делим куриное мясо на волокна, выкладываем вместе с яблоками в свекольную смесь.
Пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока, солим. Смешиваем горчицу с майонезом, заправляем салат и тщательно перемешиваем.
Нашинкованной петрушкой украшаем свекольный салат.
Это блюдо подходит как для ужина, так и на праздничный стол.