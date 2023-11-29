Салат со свеклой, как в советском ресторане. Бабушка сохранила рецепт

Свекла — источник витаминов и минералов для организма. Чаще свекольные блюда готовят в зимний период нежели в летний. В холодное время организм больше подвержен различным заболеваниям, поэтому ему необходима подпитка в виде разных полезных веществ. Свекла способна дать много витаминов для здоровья и укрепления иммунитета.

Нередко из свеклы делают супы и салаты. Но, они, как правило, однообразные.

Из свеклы принято создавать винегрет и Сельдь под шубой. Если эти салаты уже надоели вам, тогда стоит попробовать приготовить нечто новое из свеклы. Расскажем про советский свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — шт.;

Курага — 3 шт.;

Отварное куриное филе — 350 г;

Яблоки — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Масло растительное — ст.л.;

Петрушка — пучок;

Яблочный уксус;

Горчица — ч. л.;

Майонез — 2 ст. л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и нарезаем небольшими брусочками. Вливаем к свекле растительное масло, смешиваем.

Курагу нарезаем маленькими кусочками, выкладываем к свекле. Очищаем от кожуры и семенной коробочки яблоки, нарезаем маленькими брусочками.

Добавляем к яблочным долькам яблочный уксус, перемешиваем. Делим куриное мясо на волокна, выкладываем вместе с яблоками в свекольную смесь.

Пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока, солим. Смешиваем горчицу с майонезом, заправляем салат и тщательно перемешиваем.

Нашинкованной петрушкой украшаем свекольный салат.

Это блюдо подходит как для ужина, так и на праздничный стол.