Что такое волонтерство?

Опыт, который вы приобретете благодаря волонтерству, действительно поможет, когда вы будете заполнять заявления о приеме на работу и проходить собеседования. Но, конечно, вам все равно придется подавать заявки и конкурировать за любую работу. Вы можете получить или не получить первую работу, на которую вы претендуете, но вы будете на пути к тому, чтобы получить оплачиваемую работу.

Чтобы получить максимальную отдачу от своего волонтерства, полезно заранее подумать о том, что вы хотели бы получить, например, о конкретных навыках или опыте. И волонтерство должно быть чем-то, чем вы активно хотите заниматься. Иными словами, вы не должны быть волонтером, но вы можете стать волонтером!