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Всего 2 ингредиента и готово. Борщевая заправка из свеклы: простой рецепт

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Всего 2 ингредиента и готово. Борщевая заправка из свеклы: простой рецепт

Как отдельное блюдо борщ появился у славянских народов очень давно. Точное время создания борща неизвестно. Вероятно, этот суп готовили еще славянские племена до создания государственности.

Слово борщ произошло от слова буряк, что означает щи. Как правило, щи — это капустный простой суп. Борщ — это капустный суп с добавлением свеклы. Поэтому борщ с древности имел большое отличие от обычных щей.

Сейчас борщ готовят повсеместно. Это блюдо стало национальным и узнаваемым для многих народов. Стоит рассказать, как приготовить вкусную борщевую заправку.

Ингредиенты для борщевой заправки:

  • Свекла — 5 кг;
  • Помидоры — 2 кг;
  • Соль — 2 ст.л.

Приготовление борщевой заправки:

Очищаем свеклу от кожуры и нарезаем крупными кусочками. Измельчаем свеклу в блендере или на крупных резцах терки.

Всего 2 ингредиента и готово. Борщевая заправка из свеклы: простой рецепт

Выкладываем в чашу блендера помидоры, перемалываем до состояния пюре. Также томаты можно измельчить в мясорубке — зависит от того, как удобнее перемолоть помидоры.

В кастрюлю выкладываем измельченную свеклу и томатную пасту, посыпаем солью. На среднем огне в течение 15 минут варим свекольную смесь.

Всего 2 ингредиента и готово. Борщевая заправка из свеклы: простой рецепт

Далее перекладываем свекольную массу в стерилизованные банки, накрываем крышками.

Всего 2 ингредиента и готово. Борщевая заправка из свеклы: простой рецепт

Кладем банки в кастрюлю и заливаем водой по плечики. Доводим до кипения воду на среднем огне, а затем варим так банки 10-15 минут.

После этого, вынимаем банки из воды и закручиваем плотно крышками.

Всего 2 ингредиента и готово. Борщевая заправка из свеклы: простой рецепт

Накрываем банки полотенцем и даем хорошо остыть. Желательно хранить заготовки в местах с пониженной температурой.

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