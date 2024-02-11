Описание приготовления:
Чтобы не перебивать вкус рыбы, предлагаю добавить немного лука и томатный соус. Паста прекрасно сочетается с рыбой, при подаче добавим немного зелени. Берите рецепт на заметку и готовьте с удовольствием!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста
Состав / Ингредиенты:
- Филе минтая 150 Грамм
- Лук 100 Грамм
- Томатный соус 120 Грамм
- Паста 50 Грамм (у меня гнезда)
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Укроп 5 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
150 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста с филе минтая»
Подготовьте ингредиенты.
Филе рыбы просмотрите, чтобы не было костей. Нарежьте филе небольшими кусочками. Также очистите лук, ополосните, просушите, нарежьте небольшими кубиками.
В сковороде разогрейте масло, выложите лук и жарьте несколько минут. После добавьте к луку рыбу и жарьте еще 3-4 минуты.
Добавьте к рыбе томатный соус. Добавьте соль и перец по вкусу.
Пасту отдельно отварите 7 минут, после добавьте ее в сковороду и перемешайте все.
Прогрейте пасту несколько минут и посыпьте рубленым укропом. Переложите блюдо на тарелку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!