Описание приготовления:

Чтобы не перебивать вкус рыбы, предлагаю добавить немного лука и томатный соус. Паста прекрасно сочетается с рыбой, при подаче добавим немного зелени. Берите рецепт на заметку и готовьте с удовольствием!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста

Состав / Ингредиенты:

Филе минтая 150 Грамм

Лук 100 Грамм

Томатный соус 120 Грамм

Паста 50 Грамм (у меня гнезда)

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Укроп 5 Грамм

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

150 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с филе минтая»

Подготовьте ингредиенты.

Филе рыбы просмотрите, чтобы не было костей. Нарежьте филе небольшими кусочками. Также очистите лук, ополосните, просушите, нарежьте небольшими кубиками.

В сковороде разогрейте масло, выложите лук и жарьте несколько минут. После добавьте к луку рыбу и жарьте еще 3-4 минуты.

Добавьте к рыбе томатный соус. Добавьте соль и перец по вкусу.

Пасту отдельно отварите 7 минут, после добавьте ее в сковороду и перемешайте все.

Прогрейте пасту несколько минут и посыпьте рубленым укропом. Переложите блюдо на тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!