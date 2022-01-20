Цены на услуги с использованием полиграфа (детектора лжи) для корпоративных клиентов

Честность превыше всего! Где полиграф пройти?

Проверка на полиграфе – это подтверждённая технология установления истины. Использование показаний полиграфа и данных расшифровки полиграфологом в суде является самым высоким признанием достоверности работы этой технологии. Не так много технологий имеют доказательную базу при проведении расследования уголовных и гражданских дел. И включение полиграфа, наряду с дактилоскопическими заключениями и видеосъёмкой в доказательную базу расследования уголовных дел самым лучшим образом подтверждает безотказность данной технологии установления истины. Подробнее о том, как удачно полиграф пройти вы можете прочитать на сайте https://enigraph.com/czenyi-na-uslugi-poligrafa.html, а мы остановимся на более прозаичных моментах использования тестирования на детекторе лжи.

Исследования на полиграфе в настоящее время применяются не только в расследовании уголовных дел. Они могут быть призваны как установить истину в ряде бытовых, семейных и корпоративных вопросах так и могут служить инструментом квалифицированного отбора претендентов на ТОП-позицию в некой корпорации или же на определение пригодности кандидата для занятия им вакансии с большой материальной ответственностью. Возможность добровольно тестирования на полиграфе персонала используется многими компаниями в целях недопущения различных мошеннических схем и превентивного расследования в крупных корпорациях. Важность периодической проверки сотрудников, имеющих доступ к крупным материальным ценностям или денежным средствам сложно переоценить. Именно это дает самый большой эффект в предотвращении хищения ценностей внутри корпорации.

Расшифровки полиграфологом

Наша компания долгое время работает на рынке услуг тестирования на полиграфе. наши сотрудники проводят эту процедуру максимально деликатно и эффективно. Проведение процедуры проверки на полиграфе возможно как в офисе нашей компании, так и на территории заказчика.

Постоянные контракты на проведение проверок на полиграфе среди кандидатов от крупных рекрутинговых агентств поводили нам своими глазам убедиться в эффективности такой меры предварительного отбора кандидатов.

Если же компания сталкивается с хищением материальных ценностей или денежных средств внутри своей деятельности, то проведение проверки на полиграфе – это самый простой, быстрый и эффективный способ установления виновника печального происшествия. И мы можем говорить, что все наши проверки проходят на условиях 100% секретности в рамках соглашения о не разглашении, действующего в нашей компании. мы можем гордиться своим многолетним опытом работы в столь узкой и щекотливой сфере.