Воздушный манник на кефире в духовке – это классический пирог из нашего детства, который всем известен и давно любим. Кто печет манники часто, те давно знают все хитрости приготовления этих вкусняшек, а всем остальным мы предлагаем освоить любой из 10 очень вкусных и простых пошаговых рецептов манников. Такие домашние пироги получатся пышными, ароматными, сладкими и нравятся всем без исключения!

Классический рецепт манника на кефире в духовке

На основе классического рецепта манника на кефире, испеченного в духовке, легко получаются домашние торты. Сделать это можно, если разрезать манник на два коржа и каждый корж пропитать любым жидким кремом. Классический манник – это пирог из основных компонентов: одного стакана сахара, манки, муки и кефира, к которым добавляются яйца и разрыхлитель для теста. Ничего сложного на первый взгляд, однако результат вас приятно обрадует.

Ингредиенты –+4 порц.

Кефир 250 мл.

Мука 5 ст.л.

Манная крупа 1 стакан

Сахар-песок 1 стакан

Яйцо куриное 2 шт.

Соль 1 щепотка

Сода пищевая 1 ч.л. (если разрыхлитель, то 1.5 ч.л.)

Масло сливочное для смазывания формы

Ванилин 2 гр.

На порцию Калории: 204 ккал Белки: 6.3 г Жиры: 5.1 г Углеводы: 33.9 г Шаги 75 мин.

Как приготовить очень вкусный и воздушный манник на кефире в духовке? В миску разбейте яйца, всыпьте сахар, соль и ванилин или ванильный сахар. Яйца, также, как и кефир, заранее достаньте из холодильника, чтобы они лучше взбились. Миксером или венчиком взбейте смесь до белой пены и растворения сахара. Соду всыпьте в кефир, размешайте, и оставьте минут на 5, чтобы погасилась сода, а затем кефир добавьте к взбитым ингредиентам. В смесь добавьте манку и размешайте, чтобы не было комков. Оставьте смесь настояться 10-15 минут, чтобы манка начала разбухать. Затем добавьте просеянную муку по частям (и разрыхлитесь, если вы используете его, а не соду). До однородности перемешивайте всю смесь для пирога, чтобы у вас получилось густое, вязкое тесто. Если есть время, дайте ему настояться на столе с полчаса, чтобы манка и мука разбухли – в этом случае манник выйдет более рассыпчатым. Удобнее всего выпекать манник в силиконовой форме, но можно и в металлической. Любую форму смажьте сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов, вылейте тесто в форму и отправьте его выпекаться на 35-40 минут. Первые 20 минут не открывайте духовку, чтобы пирог не опал от перепада температур, а хорошо поднялся в тепле. Через 35 минут проткните манник спичкой или зубочисткой – если он готов, то спичка останется сухой. Если она будет влажной, допеките пирог еще 5-7 минут. Далее настаивайте пышный манник в форме еще 5-10 минут, а только потом доставайте, чтобы он не опал, а легко отстал от формы. Доставайте воздушный манник на кефире, прикрыв форму сверху разделочной доской или большой плоской тарелкой, а потом переверните его и постучите по форме. С доски переложите манник на блюдо, разрезайте и подавайте к столу. По желанию пирог можно присыпать сахарной пудрой или толчеными в крошку орехами.

Приятного аппетита!

Совет: для выпечки хорошо годится и кефир, который перестоял в холодильнике неделю-две свой срок годности. Если кефира мало, к нему можно добавить сметану и чуточку воды и размешать. Главное, чтобы в итоге у вас получился стакан кисломолочной смеси.

Воздушный манник на кефире с мукой

Воздушный манник на кефире с мукой – это чудесное лакомство как для самых маленьких, так и для взрослых членов вашей семьи. И пусть кажущаяся простота рецепта и незамысловатые ингредиенты не вводят вас в заблуждение – такой пирог действительно очень вкусен! Сверху его можно залить помадкой, сахарной глазурью или же посыпать толчеными орешками.

Ингредиенты:

Манка – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Сахар – 0,75 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель – 12 гр.

Кефир – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир перемешайте с манкой и настаивайте на кухонном столе 30-40 минут, чтобы манка как следует разбухла. Кстати, кефир нужно заранее достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.

Шаг 2. С сахаром взбейте яйца так, чтобы у вас получилась белая пена, а все крупинки сахара исчезли.

Шаг 3. Добавьте взбитые яйца с сахаром в кефирно-манную смесь, всыпьте разрыхлитель (его можно заменить на чайную ложку соды без горки, гашеной в уксусе). Легко размешайте, чтобы яйца не опали.

Шаг 4. В тесто для манника введите муку, можно и немного меньше, чем стакан. Мука должна быть просеянной, а вводить ее нужно порционно, легко размешивая ложкой или лопаткой, чтобы комков не было.

Шаг 5. Дайте тесту с мукой настояться еще 10-15 минут.

Шаг 6. Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте форму или противень с глубокими бортиками сливочным маслом и выложите ложкой тесто, а верх разровняйте.

Шаг 7. Манник печется от 30 до 45 минут, смотря какая у вас духовка. Газовые духовки пекут немного медленнее электрических. Первые 20-25 минут не открывайте духовку – манник должен хорошо подрасти в тепле.

Шаг 8. Готовность пирога проверяйте спичкой или зубочисткой, если она сухая – пирог готов.

Шаг 9. Готовый воздушный манник на кефире с мукой выдержите в форме 5-10 минут, чтобы он отстал от краев, а потом аккуратно выложите на плоскую тарелку большого размера.

Шаг 10. Украсьте верх пирога по своему усмотрению и подавайте к чаю еще теплым.

Приятного аппетита!

Пышный и рассыпчатый манник без муки

Манник – это такой пирог, который легко получится пышным и рассыпчатым даже без муки, с добавлением лишь одной манки. А еще такая выпечка получается очень сочной. Верх манника украсьте глазурью или растопленным шоколадом. Приготовьте манник без муки хотя бы один раз, и вы точно не пожалеете!

Ингредиенты:

Кефир – 1,5 ст.

Манка – 2 ст.

Сахар – 1 ст.

Яйца куриные – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 пакетик.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Соль – на кончике ножа.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску разбейте яйца, всыпьте туда же сахар и немного соли. Взбивайте яйца с сахаром и солью, пока весь сахар не растворится, а масса должна побелеть. Работайте миксером, блендером или ручным венчиком.

Шаг 2. Добавьте ко взбитым яйцам кефир комнатной температуры, разрыхлитель для теста и цедру, продолжайте еще немного взбивать массу, пока она не станет полностью однородной.

Шаг 3. Добавьте порционно в тесто манку, каждый раз хорошо, но аккуратно размешивая, чтобы яйца не опали. На поверхности теста должно появиться множество мелких воздушных пузырьков.

Шаг 4. Тесто оставьте настояться 30-40 минут для набухания манки.

Шаг 5. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным или растительным маслом и вылейте в нее тесто.

Шаг 6. Духовку разогрейте до 180-190 градусов, поместите туда форму с тестом и запекайте манник до готовности 35-40 минут.

Шаг 7. Не открывайте духовку первые 20-25 минут, через 35 минут проткните манник спичкой, если она сухая – пирог готов, а если влажная, допеките пирог до готовности.

Шаг 8. Следите, чтобы корочка на маннике не была слишком зажаристой, если она быстро темнеет, тогда прикройте манник сверху бумагой для выпечки и продолжайте запекание.

Шаг 9. После того, как манник будет готов, подержите его в отключенной приоткрытой духовке 5-10 минут, а потом аккуратно извлекайте из формы.

Шаг 10. Немного остывший манник можно полить кондитерской глазурью или же присыпать молотыми в крошку орехами, а также украсить сверху кусочками свежих фруктов или ягодами.

Приятного аппетита!

Манник с яблоками в духовке

Если вам нравится выпечка с яблоками, тогда этот рецепт – точно для вас! Манник с яблоками особенно вкусен с заливкой из сладкой сметаны, она его отлично пропитает, сделав более влажным. Такой пирог станет украшением не только вашего домашнего стола, но и обязательно придется по вкусу вашим гостям.

Ингредиенты:

Кефир – 0,5 л.

Манка – 400 гр.

Сахар – 160 гр.

Сливочное масло – 50-100 гр.

Яблоки – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Ванилин – по желанию.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для заливки:

Сметана – 100 гр.

Сахарная пудра – 3 cт.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Манку в начале нужно залить кефиром, перемешать и дать постоять минимум полчаса, чтобы крупа разбухла. Этот шаг особенно важен, если у вас манка не высшего, а первого сорта.

Шаг 2. Далее яблоки очистите от кожуры, от сердцевины и семян, нарежьте тонкими дольками.

Шаг 3. Когда манка хорошо разбухнет в кефире, добавьте в нее ванилин (ванильный сахар), разрыхлитель и сахар, размешайте.

Шаг 4. Отдельно со щепоткой соли взбейте яйца до белой, крепкой пены, аккуратно введите их в остальное тесто, размешайте.

Шаг 5. Растопленное, но остывшее сливочное масло также добавьте в тесто, размешайте все до однородности.

Шаг 6. Форму для выпечки смажьте маслом (сливочным или растительным), вылейте туда половину теста.

Шаг 7. Далее выложите яблочные дольки, а сверху – вторую половину теста.

Шаг 8. Манник выпекается в нагретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Шаг 9. Тесто в маннике с яблоками будет готово, если спичка, которой его нужно проткнуть, останется сухой.

Шаг 10. Манник должен слегка остыть в форме, потом извлекайте его наружу, выкладывайте на красивое блюдо и поливайте заливкой из смеси сметаны и сахарной пудры.

Приятного аппетита!

Очень вкусный манник на кефире с творогом

Манник на кефире с творогом может получится как более влажным, так и сухим, и рассыпчатым – все зависит от того, какой творог вы добавите в тесто. Чтобы такой пирог был особенно вкусным, творог мы рекомендуем брать суховатый, влажная творожная масса для него не подходит.

Продукты для приготовления:

Манка – 200 гр.

Сахар – 1 ст.

Соль – щепотка.

Яйца – 2 шт.

Кефир – 230-250 мл.

Творог – 300 гр.

Мука – 0,5 ст.

Ванилин – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всыпьте манную крупу в кефир, он должен быть нагретым до комнатной температуры. Пусть смесь постоит 30-45 минут и хорошо набухнет.

Шаг 2. В отдельной емкости разотрите с сахаром творог, добавьте ванилин, пусть эта масса также постоит, чтобы сахар растворился.

Шаг 3. Яйца взбейте со щепоткой соли, добавьте их в манку, размешайте.

Шаг 4. Соедините вместе творог с массой из манки, кефира и яиц, размешайте.

Шаг 5. В тесто введите муку, размешайте, чтобы не было комков. Вводите ее порционно, а потом введите разрыхлитель (если у вас сода, а не разрыхлитель, ее можно взять 1 чайную ложку с горкой, немного погасить укусом и добавить в кефир).

Шаг 6. Нагрейте духовку до 180 °С.

Шаг 7. На смазанную малом форму для выпечки или на противень вылейте тесто, сверху его можно немного присыпать молотыми сухарями, чтобы на маннике образовалась красивая корочка.

Шаг 8. Чтобы тесто не опало, пока манник готовится, духовку не открывайте. Время выпечки: 35-45 минут в зависимости от духовки.

Шаг 9. Готовность пирога проверяйте спичкой – она должна остаться сухой, если манник с творогом готов полностью.

Шаг 10. Дайте пирогу постоять в духовке с открытой дверкой, чтобы немного остыть, а потом выкладывайте его на блюдо и подавайте к столу в теплом виде. Вместе с творожным манником часто подают сладкий сметанный соус.

Приятного аппетита!

Простой рецепт манника с изюмом в духовке

Манник с изюмом, испеченный в духовке дома – это очень вкусная и бюджетная выпечка, с которой справится каждая начинающая хозяйка. Кстати, если у вас нет миксера, не стоит отказываться от приготовления манника, как показывает опыт, вовсе не обязательно взбивать яйца в крепкую пену, достаточно будет и обычного взбалтывания венчиком или даже вилкой.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Манка – 1 ст.

Мука в/с – 1 ст.

Сахар – 2/3 ст.

Яйца – 3 шт.

Растительное масло – 3 ст.л.

Ароматизатор (ром или сироп) – 1-2 ч.л.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Изюм – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кто-то предпочитает манники без муки, а кто-то с мукой, считая, что такая выпечка получается более воздушной. Манку залейте кефиром и хорошо, до однородности размешайте. Кефир берите комнатной температуры.

Шаг 2. Изюм промойте, если он жесткий, тогда залейте на четверть часа кипятком, а потом отцедите жидкость, обсушите ягоды бумажным полотенцем.

Шаг 3. Вместе с сахаром взбейте миксером или венчиком яйца, добавьте ром или какой-то другой ароматизатор по вашему вкусу.

Шаг 4. Добавьте растительное масло и смешайте до однородности.

Шаг 5. Смешайте две основы теста в одну, пока тесто не станет полностью гладким. Работайте венчиком.

Шаг 6. Сухой изюм смешайте с ложкой муки, а потом добавьте в тесто, хорошо размешайте.

Шаг 7. В тесто осталось ввести порционно муку, разрыхлитель и хорошо размешать. Если используете соду, ее немного гасят укусом и вводят в кефир еще до манки.

Шаг 8. Форму для выпечки смажьте любым маслом, вылейте тесто ровным слоем, поместите в духовой шкаф, нагретый до 180 градусов.

Шаг 9. Выпекают манник с изюмом не менее 35-45 минут, готовность выпечки проверяют деревянной спичкой или зубочисткой. Не открывайте духовой шкаф первые 20 минут, чтобы от перепада температур пирог не опал.

Шаг 10. Маннику дают немного остыть в форме, а затем аккуратно переворачивают, вынимают из формы, нарезают порционно и подают к столу. Верх пирога покрывайте глазурью, присыпайте сахарной пудрой или толченой шоколадной крошкой.

Приятного аппетита!

Совет: изюм можно заменить на другие сухофрукты или сушеные ягоды, например, вишню или клюкву. Если вы берете крупный чернослив или курагу, разделите их на несколько частей. Также вместе с изюмом (или вместо него) в манник можно добавить любые измельченные орешки.

Манник на кефире с вареньем

Манник на кефире с вареньем – это еще один простой рецепт прекрасной домашней выпечки. Он совершенно несложен в приготовлении, за что и любим многими хозяюшками. При желании такой пирог испечет даже школьник!

Ингредиенты:

Манка – 240-260 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Кефир – 500 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 120 гр.

Варенье любое – 1 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир нагрейте до комнатной температуры, налейте в миску, в него, помешивая, порционно введите муку и манку.

Шаг 2. Дайте основе теста разбухнуть, постояв на столе под крышкой или пищевой пленкой 30-40 минут.

Шаг 3. Затем взбейте миксером или венчиком яйца вместе со щепоткой соли, сахаром, ванильным сахаром (ванилином) до однородной массы.

Шаг 4. Соедините вместе две основы для теста, аккуратно размешивая.

Шаг 5. Далее добавьте разрыхлитель и любое варенье. Если варенье очень сладкое, сахар в манник можно не добавлять или добавить немного. В итоге у вас должно получится густое, как жирная сметана, тесто.

Шаг 6. На смазанный маслом противень или в форму выложите тесто.

Шаг 7. Выпечка манника с вареньем осуществляется 35-45 минут, температура: 180-190°С. Готовность пирога проверяйте спичкой.

Шаг 8. Дайте пирогу немного остыть в духовке с открытой дверцей, а затем украшайте его верх по своему усмотрению и подавайте к столу, вынув из формы.

Приятного аппетита!

Воздушный шоколадный манник на кефире

Шоколадный манник на кефире – это ароматный пирог с чарующим запахам какао, особенно сильным, когда он еще горячий. Чтобы манник получился очень вкусным, для него требуется только высококачественное натуральное горькое какао. Не добавляйте сладкое какао, которое используется для получения быстрорастворимого шоколадного напитка – эффект получится совсем не тот…

Ингредиенты:

Растительное масло – 4 cт.л.

Манка – 1 cт.

Мука – 1 cт.

Яйца – 2 шт.

Какао – 2 cт.л.

Кефир – 1 cт.

Сахар – 1 cт.

Сода – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В стакан кефира, вылитый в миску, всыпьте стакан муки, сахар (его может быть и меньше, чем в рецепте), соду, пригашенную укусом, а также манку тонкой струйкой.

Шаг 2. Добавьте в тесто какао (если хотите более шоколадный вкус, увеличьте его порцию). Хорошо размешайте тесто венчиком, чтобы образовались пузырьки и не было комков.

Шаг 3. Дайте тесту настояться 30 минут на кухонном столе под полотенцем, чтобы мука и манка разбухли.

Шаг 4. Взбейте со щепоткой соли яйца, можно делать это как миксером, так и венчиком.

Шаг 5. Когда тесто настоится, добавьте в него яйца и масло растительное рафинированное, размешайте. Консистенция теста – очень густая сметана.

Шаг 6. Смажьте маслом форму или противень, вылейте туда тесто ровным слоем.

Шаг 7. Нагрейте духовку до 180 градусов и выпекайте шоколадный манник не менее 35-45 минут, проверяя готовность деревянной палочкой или спичкой.

Шаг 8. Готовому пирогу дайте остыть в духовке немного, затем аккуратно перекладывайте его на блюдо.

Шаг 9. Когда пирог немного остынет, присыпьте его шоколадной стружкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Вкусный пошаговый рецепт манника на кефире с персиками

Манник на кефире с персиками, как и любой другой манник, – это отличный вариант быстрой и дешевой домашней выпечки. Однако то, что этот пирог не требует каких-то сложных ингредиентов и сверхъестественных манипуляций с приготовлением, еще не значит, что он невкусен. Испеките манник по этому рецепту, и вы сразу же убедитесь в обратном!

Ингредиенты:

Манка – 1 ст.

Кефира – 1 ст.

Персики – 3 шт.

Мука в/с – 2 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Сливочное масло – 50 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Сахарная пудра – сколько потребуется.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как и в приготовлении любого другого манника, начинать нужно с того, чтобы смешать манку с кефиром и оставить эту смесь на столе минимум на 30 минут, но можно и подольше.

Шаг 2. Муку соедините с разрыхлителем.

Шаг 3. С сахаром при помощи венчика взбейте яйца, добавьте ванильный сахар.

Шаг 4. Сливочное масло растопите, остудите до теплого состояния и вводите тонкой струйкой во взбитые яйца, хорошо, но легко размешивая.

Шаг 5. Эту смесь соедините с разбухшей манкой.

Шаг 6. Введите муку с разрыхлителем в тесто и хорошо перемешайте все вместе.

Шаг 7. Форму смажьте маслом, на нее вылейте тесто, которое будет наподобие густой сметаны.

Шаг 8. Персики обмойте, снимите шкурку, опустив их в кипяток, а через полминуты обдав холодной водой. Разделите большие персики на 4 части, мелкие можно на половинки. Удалите косточки.

Шаг 9. Кусочки персиков выложите в тесто.

Шаг 10. Выпекайте манник с персиками в духовом шкафу, уже нагретом до 180 градусов.

Шаг 11. Время выпечки – индивидуально, но в целом будет длится около 35-45 минут. Не открывайте духовку первые 20-25 минут, чтобы тесто хорошо поднялось и уже не опало.

Шаг 12. Маннику дайте остыть немного, а потом выложите его на блюдо. Можно присыпать пудрой из сахара или же полить сладкой сметаной.

Приятного аппетита!

Диетический манник в духовке

Диетический манник в духовке получится у вас в том случае, если вы добавите туда манную крупу из твердых сортов пшеницы (марка «Т») – именно в ней содержится много полезной для организма клетчатки и меньше калорий по сравнению с манкой из пшеницы мягкого сорта («М»). Снизит калорийность пирога и добавление небольшого количества сахара, а также использование кефира 1%-ной жирности.

Ингредиенты:

Манная крупа – 1 ст. (200 мл).

Сахар – 0,5 ст.

Кефир – 1 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления диетического манника за полчаса до начала работы замочите в кефире манку, чтобы готовый пирог не был сухим. Если есть время, пусть смесь постоит на столе 1 час.

Шаг 2. Яйцо взбейте с сахаром и щепоткой соли, пока все крупинки не разойдутся. Работайте венчиком или же миксером.

Шаг 3. Соду пригасите укусом и добавьте к кефирному тесту, туда же введите и взбитые яйца, все хорошо размешайте.

Шаг 4. Тесто размешайте, оно должно медленно стекать с наклоненной ложки или лопатки.

Шаг 5. Нагрейте духовку до 180-190 градусов, противень или форму смажьте чуть-чуть маслом и вылейте туда тесто.

Шаг 6. Выпекайте диетический манник не менее 35-45 минут, готовность определяя сухой деревянной палочкой.

Шаг 7. Дайте пирогу слегка остыть в форме, потом выкладывайте на блюдо и подавайте к столу. Чтобы не увеличивать калорийность манника, не поливайте его сметаной, а лишь украсьте сверху дольками свежего яблока, груши или другими фруктами и ягодами.

Приятного аппетита!