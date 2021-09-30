Цокольный сайдинг: особенности, виды, преимущества и техника монтажа

Цокольный сайдинг – это облицовочные панели, которые используются для отделки нижней части дома (цоколя). Для этого используются более прочные, массивные и долговечные материалы. Именно на нижнюю часть фасада часто приходится повышенная нагрузка в виде скопления талых вод, повреждений грызунами, ветра и различных осадков. На любое строительство получить деньги в займ вы можете на сайте https://wikicredit.com.ua/ru/mistercash/.

Виды и эстетические особенности цокольного сайдинга

Данный вид облицовочного материала заслужил широкую популярность, благодаря тому, что по внешнему виду почти не отличается от натурального камня или кирпичной кладки. При этом сам материал стоит в разы дешевле и является доступным для всех.

Различают такие виды сайдинга:

Под камень. Материал выглядит изысканно и идеально вписывается в дизайнерское решение для отделки частного дома в классическом стиле. Производители предлагают разные фактуры, которые имитируют шероховатый гранит, необработанные булыжники, бутовый, скалистый камень. Последние три варианта идеально подойдут для оформления особняков, чтобы создать имитацию старинной кладки. Структура с порами, наростами и неровностями создает реалистичную иллюзию натурального камня. Под кирпич. Универсальный и очень эстетичный материал, который в равной степени подойдет для отделки особняка или коттеджа. Разнообразие цветовых решений позволяет воплощать в жизнь самые разные задумки дизайнера.

На самом деле цокольные панели изготавливают из очень прочного винила. Материал имеет легкий вес, и не будет утяжелять фундамент. Стоимость такого сайдинга выше, чем у фасадного, но для отделки цоколя его потребуется не так много. Чтобы защитить фасад от разрушений, используют специальные фасадные панели, которые совмещают с цокольным сайдингом. Это позволяет воплотить в жизнь интересные дизайнерские решения, получив поверхности, практически полностью идентичные дорогим натуральным камням.

Уход за сайдингом

На поверхности материала скапливается пыль и загрязнения, особенно после сильных дождей. Устранить их можно при регулярном мытье сайдинга из шланга. В некоторых случаях дополнительно используют неагрессивные моющие средства. Никакого другого специального ухода не требуется.