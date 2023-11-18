Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками — Очень вкусно и по-домашнему

Ингредиенты:

ребра свиные — 300 гпамм;

кабачки — 2 шт.;

синенькие — 2 штуки;

перец болгарский — 3 штуки;

картофель — 350 грамм;

морковь — 2 штуки;

лук репчатый — 2 штуки

Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!

Сегодня я буду готовить потрясающий овощной соус с мясом.

Этот рецепт менялся вместе со мной.

Сначала он был более скучным, потом я стала специально покупать разного цвета перцы и он становился весёлым и ярким.

Сначала я его готовила совсем без мяса, потому что не люблю его. Но однажды добавила в соус обжаренные рёбрышки и мне это так понравилось. Теперь это рецепт доведённый до идеала. Можно, конечно, добавить любое другое мясо вместо рёбрышек или не добавлять мясо вовсе, как я раньше я и делала. Но это будет уже совсем другое блюдо!

… Вообще, конечно, когда не хватает ингредиентов, то можно не добавлять болгарский перец или синенький или кабачок. Но вкус тогда меняется и самый вкусный вариант — когда всё ингредиенты в сборе!!!

Я стараюсь брать рёбрышки с жиром (это обязательно)

Но как то готовила и из мякоти и было вкусно, но не настолько)

Рёбрышки или мясо нарезать

и сразу отправить в раскалённую сковороду жариться, посолить и поперчить

Необходимые ингредиенты

Теперь подготовлю все остальные ингредиенты

Очищу лук от шелухи

Синенькие очищу от кожуры

С морковкой сделаю тоже самое

И картошку тоже почищу

Кабачки чистить не надо, их просто нарезать кубиками, достаточно крупными

Баклажаны нарезаю точно также, крупными кубиками

Нарежу репчатый лук тоже кубиками

Морковку на крупной тёрке

Болгарский перец соломкой

Когда мясо подрумянился, то его следует переложить на время

А в ту сковороду в которой оно жарилось отправляю: баклажаны, кабачки, морковь и лук

Хорошо перемешиваю и продолжаю готовить, периодически перемешивая

Когда овощи готовы,

то переложить их в кастрюлю, в которой всё это будет тушиться

Ставлю на медленный огонь. Можно добавить немного воды, но обычно этого не требуется, выделяемого из овощей сока вполне достаточно.

Сразу добавляю болгарский перец,

Накрываю крышкой и тушу минут 10

Добавляю обжаренное мясо или рёбра, хорошо перемешиваю

И ещё минут 20 тушу на медленном огне.

Этим временем нарежу кубиками картошку

И добавлю в соус, немного присолю

Перемешаю

Теперь буду тушить до готовности картошки

Соус получается не только вкусным, но и красивым, благодаря разноцветным ингредиентам. А ещё и полезным, ведь это овощи и мясо. А нашему организму необходимо получать железо с пищей.

Очень люблю этот соус и часто готовлю.

Особенно красиво когда имеется перец разных цветов — красный, жёлтый, зелёный. И при подаче посыпанно блюдо зелёным луком!

Кстати, это единственное блюдо, которое сочетается даже с хлебом. Его можно даже нанести на кусочек батона и есть как бутерброд. На столько мне непонятно, когда хлеб сочетают с какой-либо едой, но в этом блюде он действительно сочетается!

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Стоимость ингредиентов — 244 рубля 267 коп.

1 порция = 24 рубля.

98,7 за 300 грамм СВИНЫХ РЁБЕР (329 руб. — 1 кг.9

22.55 за 205 грамм СИНЕНЬКИХ (110 рублей — 1 кг.)

17.622 за 198 грамм КАБАЧКА (89 рублей — 1 кг.)

9,45 за 150 грамм МОРКОВКИ (63 рубля — 1 кг.)

62,25 за 249 грамм БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА (250 рублей — 1 кг.)

22,295 за 343 грамма КАРТОШКИ (65 рублей — 1 кг )

11,4 за 190 грамм ЛУКА (60 рублей за 1 кг.)

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 24 руб.