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Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками — Очень вкусно и по-домашнему

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Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками — Очень вкусно и по-домашнему

Ингредиенты:
ребра свиные — 300 гпамм;
кабачки — 2 шт.;
синенькие — 2 штуки;
перец болгарский — 3 штуки;
картофель — 350 грамм;
морковь — 2 штуки;
лук репчатый — 2 штуки
Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!
Сегодня я буду готовить потрясающий овощной соус с мясом.
Этот рецепт менялся вместе со мной.
Сначала он был более скучным, потом я стала специально покупать разного цвета перцы и он становился весёлым и ярким.
Сначала я его готовила совсем без мяса, потому что не люблю его. Но однажды добавила в соус обжаренные рёбрышки и мне это так понравилось. Теперь это рецепт доведённый до идеала. Можно, конечно, добавить любое другое мясо вместо рёбрышек или не добавлять мясо вовсе, как я раньше я и делала. Но это будет уже совсем другое блюдо!
… Вообще, конечно, когда не хватает ингредиентов, то можно не добавлять болгарский перец или синенький или кабачок. Но вкус тогда меняется и самый вкусный вариант — когда всё ингредиенты в сборе!!!
Я стараюсь брать рёбрышки с жиром (это обязательно)
Но как то готовила и из мякоти и было вкусно, но не настолько)
Рёбрышки или мясо нарезать

и сразу отправить в раскалённую сковороду жариться, посолить и поперчить

Необходимые ингредиенты

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Теперь подготовлю все остальные ингредиенты
Очищу лук от шелухи
Синенькие очищу от кожуры

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

С морковкой сделаю тоже самое

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

И картошку тоже почищу

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Кабачки чистить не надо, их просто нарезать кубиками, достаточно крупными

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Баклажаны нарезаю точно также, крупными кубиками

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Нарежу репчатый лук тоже кубиками

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Морковку на крупной тёрке

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Болгарский перец соломкой

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Когда мясо подрумянился, то его следует переложить на время

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

А в ту сковороду в которой оно жарилось отправляю: баклажаны, кабачки, морковь и лук

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Хорошо перемешиваю и продолжаю готовить, периодически перемешивая

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Когда овощи готовы,

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

то переложить их в кастрюлю, в которой всё это будет тушиться

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Ставлю на медленный огонь. Можно добавить немного воды, но обычно этого не требуется, выделяемого из овощей сока вполне достаточно.
Сразу добавляю болгарский перец,

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Накрываю крышкой и тушу минут 10
Добавляю обжаренное мясо или рёбра, хорошо перемешиваю

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

И ещё минут 20 тушу на медленном огне.
Этим временем нарежу кубиками картошку

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

И добавлю в соус, немного присолю

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Перемешаю

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Теперь буду тушить до готовности картошки

Рецепт: Овощной соус со свиными ребрышками - Очень вкусно и по-домашнему

Соус получается не только вкусным, но и красивым, благодаря разноцветным ингредиентам. А ещё и полезным, ведь это овощи и мясо. А нашему организму необходимо получать железо с пищей.
Очень люблю этот соус и часто готовлю.
Особенно красиво когда имеется перец разных цветов — красный, жёлтый, зелёный. И при подаче посыпанно блюдо зелёным луком!
Кстати, это единственное блюдо, которое сочетается даже с хлебом. Его можно даже нанести на кусочек батона и есть как бутерброд. На столько мне непонятно, когда хлеб сочетают с какой-либо едой, но в этом блюде он действительно сочетается!

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Стоимость ингредиентов — 244 рубля 267 коп.

1 порция = 24 рубля.

98,7 за 300 грамм СВИНЫХ РЁБЕР (329 руб. — 1 кг.9
22.55 за 205 грамм СИНЕНЬКИХ (110 рублей — 1 кг.)
17.622 за 198 грамм КАБАЧКА (89 рублей — 1 кг.)
9,45 за 150 грамм МОРКОВКИ (63 рубля — 1 кг.)
62,25 за 249 грамм БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА (250 рублей — 1 кг.)
22,295 за 343 грамма КАРТОШКИ (65 рублей — 1 кг )
11,4 за 190 грамм ЛУКА (60 рублей за 1 кг.)

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 24 руб.

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