Творожные кексы с яблоками. Идеальная выпечка: пеките сразу с запасом

Кексы — это особый вид выпечки, известный как в странах СНГ, так и в Европе. Появились кексы как кондитерское изделие весьма недавно, в конце XIX века. Название кекс произошло от именования формочки, в которой изделие выпекалось.

Кроме того, что в чаше выпекался сам кекс, ей кондитер мог точно отмерить необходимое количество ингредиентов для выпечки. Популярность кексов началась во Франции и Англии, а затем распространилась по всему миру. В страны СНГ кексы шли довольно долго. Вероятно, этому послужило много внешних причин.

Расскажем, как можно приготовить пышные яблочные кексы из творога.

Ингредиенты для кексов:

творог — 220 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 80 г;

мука — 200 г;

сахар — 100 г;

разрыхлитель — 8 г;

соль — щепотка;

яблоки — 2 шт.

Приготовление кексов:

В миску выкладываем сливочное масло, высыпаем сахарный песок, соль и взбиваем миксером до растворения песчинок.

Разбиваем в сливочную массу яйца по одному и соединяем миксером со сливочным маслом.

Выкладываем в смесь творог, продолжаем взбивать до однородности. Высыпаем в творожную смесь часть муки и разрыхлитель, замешиваем тесто. Продолжаем вводить муку в тесто, вымешиваем до густой липкой консистенции.

Нарезаем яблоки на тонкие кусочки, очищаем от семенных коробочек. Смазываем форму для кексов растительным маслом, выкладываем по столовой ложке теста на дно.

Тесто должно занимать ½ часть формочки. Выкладываем на верхушку кексов яблочные дольки.

Выпекаем кексы при 180 градусах 30-35 минут.

После приготовления кексы можно посыпать сахарной пудрой. Получаются мягкие ароматные творожные кексы.