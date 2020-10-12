Дарите девушкам эмоции! Заказ букет цветов из роз, хризантем

Цветы принято дарить представительницам прекрасного пола. Но существуют ситуации, когда букет становится уместным подарком для мужчины. К выбору последнего нужно относиться особенно ответственно, учитывая правила флористики и повод. Можно купить универсальный вариант — доставка букета 101 роза в Киеве для важного события или заказать здесь же более скромную композицию.

Когда можно дарить цветы мужчинам

Букет в качестве подарка сильной половине человечества можно использовать:

23 февраля;

на праздновании юбилея;

для поздравления с должностным повышением, выходом на пенсию, получением наград на профессиональном поприще;

для оказания знака внимания и признательности кумиру, спортсмену, артисту, художнику на официальных событиях.

Дарить цветы можно мужчине, который привык к подобным презентам, по любому другому поводу.

Правила мужской флористики

Для важных событий чаще всего мужчинам покупают букеты из 101 розы в Киеве с доставкой или самовывозом. Оптимальной цветовой палитрой является красная. Бутоны могут быть алыми, бордовыми. Для упаковки таких композиций используется специальная бумага. Флористы не рекомендуют украшать мужские букеты лентами, бусами и прочими элементами декора.

Допускается применение и других видов цветов. Но они обязательно должны принадлежать к одному виду. Наиболее уместными являются гладиолусы, гвоздики, каллы. В определенных случаях подойдут подсолнухи, лилии и хризантемы, тюльпаны. В отличие от роз, такие цветы должны иметь синий, фиолетовый, белый цвет. Можно дарить представителям сильного пола композиции из желтых бутонов. Они считаются символом богатства, высокого статуса и достоинства.

Определенные требования предъявляются и к форме букета. Оптимальный вариант – вертикальная строгая композиция. Последняя символизирует целеустремленность и решимость, храбрость и смелость. Допускается дарение оригинальных букетов, напоминающих привычные для мужчины вещи – фрегат, деревянную бочку и т. д. Вместо цветов для их изготовления можно использовать шоколадки, сушеную рыбку, колбаски и другие съедобные продукты.

Предлагаются по выгодной цене мужские цветочные букеты, в том числе 101 роза в Киеве сервисом BuketLand. Здесь можно заказать композицию из красных бутонов в бумаге или коробке.