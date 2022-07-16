Де знайти все необхідне для бджільництва

З давніх-давен люди займалися збором корисного та смачного меду у диких бджіл. Це було досить небезпечно. До гнізда з дикими бджолами потрібно було ще добратися, а спеціальних захисних засобів на той момент ще не було. Сучасні бджолярі мають доступ до необмежених ресурсів та можливостей, які дозволяють комфорт та продуктивно займатися виробництвом меду. В інтернет-магазині «Парк Плюс» можна купити все для бджіл за доступними цінами.

Підготовка пасіки та встановлення вуликів

Основа для кожної пасіки – це бджолина родина та вулики. З останніми досить просто. У каталозі інтернет-магазину «ПаркПлюс» можна переглянути актуальні вулики, які підійдуть під конкретний спосіб ведення пасіки та фінансові можливості. Для роботи з бджолиною сім’єю необхідно мати певні знання.

До складу кожного рою входить:

Бджолина матка;

Трутні;

Робочі бджоли.

Матка є головною особою у будь-якій родині. У кожному рої є одна матка, яка виділяється великими розмірами у порівнянні з іншими бджолами. Її основне завдання – збільшення чисельності рою. Вона щодня відкладає кілька тисяч яєць. Трутні призначені для запліднення матки.

Щоб вона могла стабільно виконувати свої обов’язки, щодня працюють тисячі бджіл. Вони збирають їжу для матки та всі сім’ї для зимівлі. Залежно від сезону чисельність бджолиної родини може коливатися від 10000 до 50000 особин. Якщо матка загине, рій зможе відновитися і загине. В інтернет-магазині «Парк Плюс» можна купити все для бджіл, а також матку різних видів.

Дозрівання нектару та збирання меду

У вулику розміщуються спеціальні модулі – рамки. Вони призначені для створення основи для медових стільників. У вулику можуть розміщуватися від 10 до 24 рамок. Чим більше їх буде у вулику, тим більше меду можна буде отримати за одну качку. Однак, варто враховувати фізичні можливості рою. Мед гойдаються до 4-х разів на рік. Це означає, що до наступного збору, можна встигнути купити обладнання для бджіл у нашому інтернет-магазині. Для хитавиці необхідно наступне:

Медогонка;

Стіл для роздруківки сот;

Відстійник;

Віброніж;

Захисний костюм та рукавички.

Все це можна купити у нашому інтернет-магазині. Також можна придбати інші додаткові обладнання для викачування та зберігання меду.

Лікування та забезпечення лікування сім’ї

За весь час своєї роботи, бджоли піддаються різному впливу. Щоб зміцнити їхній імунітет або врятувати рій під час захворювання. Рекомендується використовувати ліки для бджіл на постійній основі як профілактику. Щоб правильно підібрати потрібний препарат, можна звернутися до онлайн-консультантів магазину для бджіл «Парк Плюс» або купити енциклопедію.

Правильне зимування бджіл

Бджоли досить сприйнятливі до перепадів температури та інших екстремальних умов. За таких обставин бджолина сім’я можна швидко загинути, а пасічник зазнає серйозних збитків. Щоб правильно підготуватися до зимівлі та вберегти бджіл, можна звернутися до нашого інтернет-магазину все для бджіл та купити все необхідне обладнання та матеріал.

Насамперед необхідно забезпечити надійну вентиляцію вулика та його утеплення. Багато хто використовують підручні матеріали, однак це може призвести до втрати всієї родини. Використовуючи дуже багато теплоізолятора, можна перекрити вентиляцію. Це призведе до утворення вогкості, скисання меду та проносу у бджіл. У «Парк Плюс» можна купити спеціальні «дихаючі» утеплювачі, які забезпечать тепло у вулику та достатню вентиляцію.

Також під час зимівлі рій повинен мати достатньо їжі, яка збереже життя усій родині. Бджоли самостійно створюють для себе резерв, проте пасічник може використовувати його для викачування та подальшого продажу, що перед зимою робити вкрай не бажано. Слід використовувати кілька рамок з медом та розмістити їх ближче до матки.

Багато пасічників використовують підгодовування. У нашому інтернет-магазині бджолярства все для пасіки можна підібрати відповідний вид підгодовування. Він забезпечує надійну та більш стабільну зимівлю.