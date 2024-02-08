Описание приготовления:

Для начинки будем использовать сыр, так куриное филе получится очень сочным. Бекон сделает верх заготовки румяным и ароматным, а само филе останется нежным. Сочетание этих трех компонентов удачное и вкусное. Уверена, вам понравится, так как такие рулетики можно смело подавать на праздничный стол!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Птица / Курица / Субпродукты / Бекон Блюдо: Горячие блюда / Рулеты

Состав / Ингредиенты:

Филе куриное 300 Грамм

Сыр 80 Грамм (твердый)

Бекон 4 Штуки (полоски)

Паприка 1 Чайная ложка

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

342 ккал

Калорийность

5 г

Белки

34 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные рулетики в беконе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Куриное филе разрежьте вдоль, на четыре части, как на отбивные. После прикройте филе пищевой пленкой, затем отбейте при помощи кухонного молотка. Подготовленные кусочки курицы приправьте солью, перцем, паприкой.

Твердый сыр нарежьте на 8 брусочков. Выложите на край каждой куриной заготовки по два кусочка сыра.

Сверните заготовки филе рулетиками.

Бекон лучше использовать сыро-копченый, так получится более насыщенный аромат и вкус. Каждый рулетик оберните полоской бекона.

Все заготовки переложите в форму, которую слегка смажьте растительным маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов, запекайте рулетики 40-45 минут. Спустя время рулетики в беконе можно подавать к столу. Приятного аппетита!