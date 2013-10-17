Декоративные ограждения — Бордюрные ленты. Примеры использования

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Сегодня новейшие разработки строительной индустрии предлагают огромное разнообразие новейших уникальных материалов, которые обеспечивают надежность и долговечность различных строительных конструкций и оснований.

Для качественной и правильной подготовки основания для стяжки пола важную роль играет кромочная лента (демпфер), которая представляет собой своеобразный гаситель колебаний, широко применяемый для стяжки пола.

Она предотвращает преждевременное разрушение либо растрескивание бетонного основания, увеличивая его эксплуатационный срок. Данный уникальный материал, который представляет собой неширокую полосу, изготавливается из пористого материала (полиэтилен). Он обеспечивает приглушение звуковых колебаний между сборным основанием и капитальными стенами.

Качественная кромочная лента для стяжки пола по доступным ценам

Бордюрные ленты в обширном ассортименте представлена в компании https://nasha-stroyka.com.ua/bordjyrnie-lenti/, которая за годы своей успешной деятельности сумела завоевать безупречную репутацию и доверие многочисленных довольных клиентов. Своим покупателям магазин предлагает сертифицированную продукцию превосходного качества. Непосредственное сотрудничество с производителями позволяет предлагать довольно низкие цены на представленную продукцию без лишних наценок. Приобретенный товар можно забрать путем самовывоза либо воспользоваться услугой оперативной доставки.

Основные достоинства

Данный стройматериал обеспечивает ровное напольное покрытие и обладает следующими неоспоримыми преимуществами:

Абсолютная герметичность;

Отличная эластичность;

Экологическая безопасность;

Неподверженность воздействию плесени и грибка;

Высокий уровень влагонепроницаемости;

Тепло- и шумоизоляционные свойства;

Повышенная устойчивость к воздействию ультрафиолета, температурных колебаний;

Простота укладки;

Легкий вес и абсолютная герметичность.

Способность материала сжиматься и растягиваться гарантирует долговечность, износостойкость и прочность напольного покрытия. Также является энергосберегающим материалом, который хорошо сохраняет тепло в помещении.

Компенсируя давление бетона на стены, предотвращает появление различных трещин и повреждений напольного покрытия.

Грамотно подобранная кромочная лента и соблюдение правил и тонкостей монтажа, являются залогом надежности и долгосрочной эксплуатации напольного покрытия. Желательно покупку осуществлять у надежных и проверенных продавцов, которые предлагают качественную продукцию, соответствующую всем нормам и стандартам.