Описание приготовления:

Котлеты можно приготовить как из фарша красной рыбы, так и из целого куска семги. По желанию добавляйте различные пряности и специи, не перебивающие вкус красной рыбы, а также овощи: лук, морковь, чеснок и т.д.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Семга 400 Грамм

Яйцo 1 Штука (мелкое)

Хлеб 2 Ломтика (белый)

Мука пшеничная 2 Ст. ложки

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Масло растительное 20 Миллилитров

Вода 50 Миллилитров (или молоко)

Лук репчатый 1/2 Штуки (по желанию)

Количество порций 4

Калорийность

220 ккал

Калорийность

15 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из семги в духовке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Если у вас дети не против репчатого лука, то используйте 1/2 шт., натирая его на терке в фарш.

Руками нарвите белый хлеб на части и замочите в глубокой емкости водой или молоком любой жирности. Если у вас непереносимость лактозы, то используйте теплую воду. Оставьте на 5 минут и отожмите от жидкости.

Семгу промойте в воде, срежьте кожу и удалите косточки. Нарежьте крупными кубиками. В чашу измельчителя выложите хлеб, кубики рыбы. Если будете использовать репчатый лук, то очистите его и промойте, нарежьте половину мелким кубиком и добавьте в емкость.

Вбейте туда же куриное яйцо, всыпьте соль и сахар. Тщательно отпюрируйте фарш в течение 3-4 минут. Допустимо, чтобы в нем попадались кусочки рыбы.

Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте ее растительным маслом. Смочите руки в воде и вылепите из рыбного фарша округлые заготовки котлет. Выложите их на пергаментную бумагу. Разогрейте духовку до 200 градусов и испеките котлеты примерно 20 минут. По желанию их можно смазать куриным желтком.

Готовые котлеты выложите на тарелку и подайте к столу теплыми.