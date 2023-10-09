Описание приготовления:
Котлеты можно приготовить как из фарша красной рыбы, так и из целого куска семги. По желанию добавляйте различные пряности и специи, не перебивающие вкус красной рыбы, а также овощи: лук, морковь, чеснок и т.д.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Семга 400 Грамм
- Яйцo 1 Штука (мелкое)
- Хлеб 2 Ломтика (белый)
- Мука пшеничная 2 Ст. ложки
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Вода 50 Миллилитров (или молоко)
- Лук репчатый 1/2 Штуки (по желанию)
Количество порций 4
Калорийность
220 ккал
Калорийность
15 г
Белки
13 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из семги в духовке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Если у вас дети не против репчатого лука, то используйте 1/2 шт., натирая его на терке в фарш.
Руками нарвите белый хлеб на части и замочите в глубокой емкости водой или молоком любой жирности. Если у вас непереносимость лактозы, то используйте теплую воду. Оставьте на 5 минут и отожмите от жидкости.
Семгу промойте в воде, срежьте кожу и удалите косточки. Нарежьте крупными кубиками. В чашу измельчителя выложите хлеб, кубики рыбы. Если будете использовать репчатый лук, то очистите его и промойте, нарежьте половину мелким кубиком и добавьте в емкость.
Вбейте туда же куриное яйцо, всыпьте соль и сахар. Тщательно отпюрируйте фарш в течение 3-4 минут. Допустимо, чтобы в нем попадались кусочки рыбы.
Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте ее растительным маслом. Смочите руки в воде и вылепите из рыбного фарша округлые заготовки котлет. Выложите их на пергаментную бумагу. Разогрейте духовку до 200 градусов и испеките котлеты примерно 20 минут. По желанию их можно смазать куриным желтком.
Готовые котлеты выложите на тарелку и подайте к столу теплыми.