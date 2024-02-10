ГлавнаяРецептыУкраинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой На чтение: 2 минуты Большинство украинцев просто обожают бендерики. Чаще всего их начиняют капустой, мясом, творогом или грибами. ПИТАНИЕ Это блюдо отличается своей простотой в приготовлении. Бендерики прекрасно подходят на завтрак и станут прекрасным перекусом. Стоит попробовать Быстрая закуска на все случаи жизни: готовим вафельные «Рыбьи хвостики», как из детства Рецепт бендериков с капустой Время: 1 час Порций: 20 Ингредиенты для блинов: – 500 миллилитров молока 2,5%; – 250 миллилитров кипятка; – 3 яйца; – 2 стакана муки; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 столовая ложка сахара; – 1 столовая ложка растительного масла. Для начинки: – 1 килограмм капусты; – 1 столовая ложка томатной пасты; – 1 чайная ложка сахара; – соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: В миску вбейте яйца, добавьте соль, сахар и взбейте венчиком. Налейте молоко, перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте просеянную муку, не прекращая перемешивать. В конце налейте кипяток и размешайте до однородности. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и жарьте блины по 20 – 25 секунд с одной стороны. Для начинки нарежьте тоненько капусту. Выложите ее в разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 15 минут, не накрывая крышкой. Томатную пасту разведите с ложкой воды, сахаром, солью и перцем. Вылейте в капусту, перемешайте и тушите под крышкой, помешивая, еще 15 минут. Каждый блинчик порежьте на широкие полоски, с одной стороны выложите начинку и сложите треугольниками. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную запеканку из макарон – подойдут даже вчерашние. Поделитесь с друзьями