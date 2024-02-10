Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой

Большинство украинцев просто обожают бендерики. Чаще всего их начиняют капустой, мясом, творогом или грибами.

ПИТАНИЕ

Это блюдо отличается своей простотой в приготовлении. Бендерики прекрасно подходят на завтрак и станут прекрасным перекусом.

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Рецепт бендериков с капустой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 20

Ингредиенты для блинов:

– 500 миллилитров молока 2,5%;

– 250 миллилитров кипятка;

– 3 яйца;

– 2 стакана муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Для начинки:

– 1 килограмм капусты;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 чайная ложка сахара;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

В миску вбейте яйца, добавьте соль, сахар и взбейте венчиком. Налейте молоко, перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте просеянную муку, не прекращая перемешивать. В конце налейте кипяток и размешайте до однородности. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и жарьте блины по 20 – 25 секунд с одной стороны. Для начинки нарежьте тоненько капусту. Выложите ее в разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 15 минут, не накрывая крышкой. Томатную пасту разведите с ложкой воды, сахаром, солью и перцем. Вылейте в капусту, перемешайте и тушите под крышкой, помешивая, еще 15 минут. Каждый блинчик порежьте на широкие полоски, с одной стороны выложите начинку и сложите треугольниками.

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