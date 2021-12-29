Держим «оборону», или как укрепить берег

Рассмотрим особенности этих конструкций. Гидротехническое сооружение под названием пвх шпунт укрепляет береговую линию, ненадежные склоны, защищает фундамент и основание дороги, мостовые опоры, строения от подмыва водой.

Новаторством в области разработок и применения строительных материалов считается георешетка. Востребованное изделие практикуют при ландшафтных работах. Подобное новшество применяют, чтобы предотвратить сдвиг грунта, также оно повышает прочность основного устройства.

Незаменимым элементом для укрепления оседающего грунта являются габионы. Используя эти несложные конструкции, возводят ограждения или оформляют ландшафтные участки (клумбы, ручейки, небольшие пруды). На личном объекте они незаменимы для шумоизоляции.

Разберем подробнее каждый из видов фортификационных сооружений.

Шпунт ПВХ: что это такое?

Для дополнительного укрепления котлованов, чтобы предотвратить разрушение построек или сохранить рельеф, нужны шпунты. Шпунтовые сваи требуются, если нужно оградить объект от воды, обеспечить стенам прочность, а также выстроить непроницаемый заслон.

Конструкция его такова: желоб со специальными пазами (замками) по краям стенок. Профили соединяют друг с другом, и получается герметическое пространство. Его устанавливают в почву. При небольшом весе шпунт ПВХ имеет высокую прочность, легко собирается, прослужит долго. Это эффективный способ для берегоукрепления водоемов.

Инновационная георешетка

Строительный материал сотовой формы из геосинтетического полимера называют георешеткой. Широкое применение это изделие находит при частном строительстве для облагораживания местности, проектных дизайнерских разработках на загородных участках (газонные дорожки).

Эти полиэтиленовые ленты при растягивании образуют прочный каркас. В ячейках может быть различный наполнитель (щебень, бетон, грунт и т.п.), он не «растекается» и удерживается стенками. Вот почему георешетки осваиваются на стройплощадках, при проектировании автомобильных трасс, аэродромов, железнодорожных перегонов, с их помощью укрепляются откосы, защищаются линии трубопроводов.

«Большая клетка», или габион

Металлическая сетка из оцинковочной проволоки в виде ящика/коробки или каркаса заполняется галькой, камнями, щебнем, и таким образом она крепит конструкцию в разных инженерных сооружениях. Установка габионов – один из технических способов укрепления водоема.

Они незаменимы, когда требуется закрепить проседающий берег, еще несут эстетическую функцию в оформлении окружающего ландшафта или при декорировании территории. Из коробчатых сеток формируют подпорные стены, ими можно укреплять дамбы, обрамлять склоны искусственного происхождения, изготавливать фундаменты под легкие постройки.

Современный рынок предлагает множество материалов и методов их использования для борьбы с деформацией земляных стенок. Каким воспользоваться, решать вам!