Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Если вы любите готовить рыбу, то знаете про горбушу. Это один из самых популярных видов морепродуктов на рынке. При этом рыба не особо дорогая по сравнению с лососем и тунцом.

Горбуша полезна своими уникальными витаминами — РР. Он отвечает за целостность структуры клеток. Из-за того, что витамин довольно редкий для продуктов питания, горбуша не попадает в список бюджетной рыбы.

Белок в горбуше легко усваивается в организме. Это делает рыбу незаменимой при диетах и похудениях.

Можно приготовить горбушу вкусно. Расскажем, как жарить горбушу в кляре.

Ингредиенты для жареной горбуши:

Горбуша филе — 1 шт.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Чёрный перец — 1/2 ч. л.;

Сахар — 1/2 ч. л.;

Сок лимона — 1/2 шт.;

Мука — 160 г;

Молоко — 200 мл;

Яйца — 2 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление жареной горбуши:

Филе горбуши нарезаем на небольшие куски.

В отдельной чаше смешиваем растительное масло с ½ чайной ложки соли, черным перцем и сахаром.

Для сочности добавляем сок лимона.

Полученным маринадом заливаем горбушу и оставляем мариноваться минимум на 30 минут. В это время для кляра смешиваем муку и разрыхлитель.

Делим желтки и белки. Добавляем в муку желтки и вливаем молоко, тщательно перемешиваем компоненты.

Взбиваем белки миксером до пышных устойчивых пиков. Выкладываем белки в кляр, смешиваем.

Обваливаем рыбу в кляре, выкладываем на сковороду в горячее растительное масло.

Обжариваем горбушу с обеих сторон по 3 минуты на среднем огне.

Получается красивая жареная рыба в кляре.

Подавать горбушу можно с любым гарниром.