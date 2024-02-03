Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Если вы любите готовить рыбу, то знаете про горбушу. Это один из самых популярных видов морепродуктов на рынке. При этом рыба не особо дорогая по сравнению с лососем и тунцом.
Горбуша полезна своими уникальными витаминами — РР. Он отвечает за целостность структуры клеток. Из-за того, что витамин довольно редкий для продуктов питания, горбуша не попадает в список бюджетной рыбы.
Белок в горбуше легко усваивается в организме. Это делает рыбу незаменимой при диетах и похудениях.
Можно приготовить горбушу вкусно. Расскажем, как жарить горбушу в кляре.
Ингредиенты для жареной горбуши:
- Горбуша филе — 1 шт.;
- Растительное масло — 2 ст. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Чёрный перец — 1/2 ч. л.;
- Сахар — 1/2 ч. л.;
- Сок лимона — 1/2 шт.;
- Мука — 160 г;
- Молоко — 200 мл;
- Яйца — 2 шт.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление жареной горбуши:
Филе горбуши нарезаем на небольшие куски.
В отдельной чаше смешиваем растительное масло с ½ чайной ложки соли, черным перцем и сахаром.
Для сочности добавляем сок лимона.
Полученным маринадом заливаем горбушу и оставляем мариноваться минимум на 30 минут. В это время для кляра смешиваем муку и разрыхлитель.
Делим желтки и белки. Добавляем в муку желтки и вливаем молоко, тщательно перемешиваем компоненты.
Взбиваем белки миксером до пышных устойчивых пиков. Выкладываем белки в кляр, смешиваем.
Обваливаем рыбу в кляре, выкладываем на сковороду в горячее растительное масло.
Обжариваем горбушу с обеих сторон по 3 минуты на среднем огне.
Получается красивая жареная рыба в кляре.
Подавать горбушу можно с любым гарниром.