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Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

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Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Если вы любите готовить рыбу, то знаете про горбушу. Это один из самых популярных видов морепродуктов на рынке. При этом рыба не особо дорогая по сравнению с лососем и тунцом.

Горбуша полезна своими уникальными витаминами — РР. Он отвечает за целостность структуры клеток. Из-за того, что витамин довольно редкий для продуктов питания, горбуша не попадает в список бюджетной рыбы.

Белок в горбуше легко усваивается в организме. Это делает рыбу незаменимой при диетах и похудениях.

Можно приготовить горбушу вкусно. Расскажем, как жарить горбушу в кляре.

Ингредиенты для жареной горбуши:

  • Горбуша филе — 1 шт.;
  • Растительное масло — 2 ст. л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Чёрный перец — 1/2 ч. л.;
  • Сахар — 1/2 ч. л.;
  • Сок лимона — 1/2 шт.;
  • Мука — 160 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление жареной горбуши:

Филе горбуши нарезаем на небольшие куски.

 

В отдельной чаше смешиваем растительное масло с ½ чайной ложки соли, черным перцем и сахаром.

Для сочности добавляем сок лимона.

Полученным маринадом заливаем горбушу и оставляем мариноваться минимум на 30 минут. В это время для кляра смешиваем муку и разрыхлитель.

Делим желтки и белки. Добавляем в муку желтки и вливаем молоко, тщательно перемешиваем компоненты.

Взбиваем белки миксером до пышных устойчивых пиков. Выкладываем белки в кляр, смешиваем.

Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Обваливаем рыбу в кляре, выкладываем на сковороду в горячее растительное масло.

 

Обжариваем горбушу с обеих сторон по 3 минуты на среднем огне.

Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Получается красивая жареная рыба в кляре.

Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Рецепт сочной горбуши, который понравится всем. Весь секрет в приготовлении: рекомендую

Подавать горбушу можно с любым гарниром.

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