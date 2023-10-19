Ароматный и вкусный банановый кекс. Готовится просто и быстро, получится точно у всех

Какой фрукт давно стал для нас обыденным? К данной категории фруктов стоит отнести бананы. Они не выращиваются в нашей местности. При этом бананы стали для большинства настолько повседневным фруктом, что мы не придаем значения его экзотике.

Примерно 100 лет назад бананы были диковинным продуктом. Как сейчас питахайя или манго.

Бананы очень полезны для человека. Поэтому надо чаще употреблять их в пищу. Приготовим из бананов пышный банановый кекс.

Ингредиенты для бананового кекса:

Бананы – 2 шт.;

Яйца – 2 шт.;

Сахар – 100 г;

Сливочное масло – 120 г;

Мука – 150 г;

Разрыхлитель – 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Ванилин — щепотка.

Приготовление бананового кекса:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар, ванилин и соль, взбиваем до пышной пены. Растапливаем сливочное масло, вливаем в яичную массу, взбиваем до однородности.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем сыпучие компоненты в яичную массу. Замешиваем густое бисквитное тесто без комков.

Очищенные бананы разминаем вилкой, кладем банановое пюре в тесто и перемешиваем.

Смазываем форму для кекса растительным маслом, выкладываем на поверхность тесто и распределяем ровным слоем.

Выпекаем кекс при 180 градусах 40-45 минут.

Получается мягкий, ароматный и воздушный банановый кекс. По желанию его можно посыпать сахарной пудрой перед подачей.