Детская обувь из меховых материалов

Разворсованная кожа (нубук) требует регулярного и тщательного ухода. Она подойдет для поездок в машине или походу по торговому центру, но совершенно не приспособлена для грязи и слякоти на улице. Это очень непрактичный материал.

Текстиль высокого качества сегодня способен заменить даже кожу. По своим свойствам он во многом не уступает ей. В нем ножка тоже отлично дышит. А если воспользоваться специальной пропиткой, он не боится влаги. Кроме того, не растягивается.

Из различных видов подкладок различают такие, как мех, который замечательно согревает (если он настоящий), особенно овчинный. Синтетические меха в детской обуви – большая редкость. Кроме того, их легко распознать. Натуральный мех имеет основу – шкуру, а синтетический – ткань.

Также в качестве подкладки используется тонкая пленка (мембрана). Она имеет мелкие дырочки, за счет чего дышит, но все же защищает от влаги. Следует надевать на ребенка носочки или колготки из синтетики, чтобы влага не впитывалась. Таким образом, вы обязательно добьетесь самого максимального эффекта. Мембрана способна выдерживать температуру до -10 градусов по Цельсию, но при более низких температурах обмерзает.

Схожий с натуральным мехом тинсулейт сегодня пользуется большим спросом. Один из самых лучших искусственных утеплителей. Он достаточно прочный, защищает от влаги, выдерживает температуру до -30.

У детской обуви должна быть мягкая и гибкая подошва. Рисунок на ней должен быть четко выражен, чтобы обувь не скользила. А не пришитая стелька или клей на швах говорят о плохом качестве обуви. Она должна быть прочно пришитой или приклеенной.