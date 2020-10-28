Детский хирург в Житомире

В этой статье рассматривается ситуация возникновения острого гнойного периостита у детей, не связанная с кариозным разрушением зуба. Воспаление надкостницы зуба считается одним из самых опасных болезненных состояний в стоматологии, требующих немедленного медицинского вмешательства. Отсутствие адекватной врачебной помощи может спровоцировать сепсис — состояние, обусловленное попаданием в кровь гнилостных микроорганизмов и токсинов — продуктов их жизнедеятельности. Печально то, что многие из пациентов с диагнозом периостит альвеолярной дуги или воспаление надкостницы зуба — дети дошкольного возраста.

Почему же воспалительный периостит у детей следует рассматривать отдельно?

Поговорим о некоторых особенностях. Надкостница — это тончайшая ткань, покрывающая поверхность кости. Воспаление надкостницы начинается в наружном или внутреннем слоях, а затем проникает в её остальные слои. Молочные зубы, в отличие от коренных, более пористые, имеют микротрещины. Пульпа в них расположена ближе к поверхности зуба и также имеет иное строение: корневые каналы у неё шире и отростки протяжённее. Инфекция быстрее попадает внутрь зуба и быстрее проходит к десне. Отсюда статистическая частота пульпитов у детей по сравнению со взрослыми. Однако отсутствие тёмных или светлых пятен на зубе не всегда гарантирует отсутствие патологического процесса внутри. Учитывая тот факт, что у детей ослаблен иммунитет, порой достаточно небольшого переохлаждения, чтобы запустить недуг.

Рассмотрим иные причины острого гнойного периостита у детей:

Травмированная надкостница. Порой ребенок может не заметить, как ударился, или чем-то острым повредил ротовую полость. Тем временем, воспалившаяся ранка уже служит входными воротами для инфекции; Распространение инфекции от участка локального воспаления и её распространение по кровеносной системе. Некоторые заболевания провоцируют накопление в организме токсинов, которые могут проникать в надкостницу; Недавно перенесенное простудное заболевание; Переохлаждение; Аллергические реакции на определённые факторы; Специфический симптом тяжёлого заболевания (туберкулеза, актиномикоза, сифилиса).

В повседневной жизни развитие периостита можно наблюдать по часам:

Например, после обеда в 13.00, ребёнок пожаловался маме на боль в зубе. Мама предлагает почистить зубы и избавиться от возможных остатков пищи, которые вызывают дискомфорт; Далее в 14.00 ребёнок снова обращается к маме с болью в зубе. Напуганная мама наблюдает у ребёнка припухлость и покраснение с капиллярным рисунком, а также обращает внимание на недомогание и повышение температуры тела до 38 градусов; Пациент попадает к стоматологу после 15.00 с уже прилично опухшей щекой, трудностями с открыванием рта, общей отёчностью лица и воспалёнными лимфоузлами со стороны отёка. Иногда зуб может шататься. Шатающийся или молочный зубы рекомендуют удалять при операции.

Итого буквально за 2 часа зубная боль превратилась в отёк на половину лица.

Стоматолог хирург осмотрев дошкольника, направляет его на анестезию. Самым маленьким предлагается общий наркоз. Задача врача хирургическим путём с помощью специализированного стоматологического инструмента ликвидировать нагноение в подчелюстной полости.

Предварительно обработав ротовую полость антисептиком, при помощи медицинского скальпеля детский хирург в Житомире делает надрез проблемного участка до кости и обеспечивает отток гноя, устанавливая дренаж. Дренаж оставляется в разрезе на четверо суток. Далее следует 10-дневное пребывание ребёнка с родителем в стационаре, с оказанием пациенту медикаментозного и физиотерапевтического лечения.

Делая выводы из этой статьи, хочется отметить, что в отличие от коренных эмаль у молочных зубов в 2 раза тоньше — приблизительно 0.3-1.5 мм. Поэтому не стоит пренебрегать уходом за молочными зубами детей младшего возраста, чтобы не получить проблему воспалительного характера. Привычка к уходу за полостью рта с первого зуба сохранит много нервных клеток, времени и финансов уже взрослому человеку.