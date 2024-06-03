Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус с грибами. Вместо консервированного нута можно отварить сухой (предварительно лучше замочить его на ночь). Шампиньоны можно заменить на шиитаке или лесные грибы, они тоже хорошо будут сочетаться с хумусом. Получается сытная, вкусная и ароматная закуска!
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Грибы / Нут Блюдо: Закуски / Хумус Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 2 Зубчика
- Нут 240 Грамм (консервированный)
- Соль По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка молотая По вкусу
- Зира По вкусу
- Кориандр молотый По вкусу
- Тахини 1 Ст. ложка (кунжутная паста)
- Сок лимонный 1 Ст. ложка
- Шампиньоны королевские 200 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
217 ккал
Калорийность
9 г
Белки
9 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хумус с грибами»
Подготовьте все ингредиенты.
Переложите в чашу блендера консервированный нут и измельчите до однородного кремового состояния.
Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и все специи, кунжутную пасту тахини и очищенный зубчик чеснока. Пробейте блендером до однородности. Если нужна более жидкая консистенция хумуса, то можно добавить пару ложек воды или жидкости от консервированного нута.
Репчатый лук нарежьте перьями и обжарьте до легкого золотистого цвета с небольшим количеством растительного масла.
Шампиньоны помойте, обсушите и порежьте пластинами. Уберите лук из сковороды и выложите грибы в один слой. Обжарьте их с двух сторон до золотистого цвета, в конце посолите и поперчите по вкусу. Объедините жареный лук и шампиньоны.
Выложите в тарелку хумус для подачи, а сверху жареные грибы с луком. Полейте оливковым маслом. Хумус с грибами готов, приятного вам аппетита!