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Хумус с грибами

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Хумус с грибами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус с грибами. Вместо консервированного нута можно отварить сухой (предварительно лучше замочить его на ночь). Шампиньоны можно заменить на шиитаке или лесные грибы, они тоже хорошо будут сочетаться с хумусом. Получается сытная, вкусная и ароматная закуска!
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Грибы / Нут Блюдо: Закуски / Хумус Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Чеснок 2 Зубчика
  • Нут 240 Грамм (консервированный)
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Паприка молотая По вкусу
  • Зира По вкусу
  • Кориандр молотый По вкусу
  • Тахини 1 Ст. ложка (кунжутная паста)
  • Сок лимонный 1 Ст. ложка
  • Шампиньоны королевские 200 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

217 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хумус с грибами»

Хумус с грибами

Подготовьте все ингредиенты.

Хумус с грибами

Переложите в чашу блендера консервированный нут и измельчите до однородного кремового состояния.

Хумус с грибами

Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и все специи, кунжутную пасту тахини и очищенный зубчик чеснока. Пробейте блендером до однородности. Если нужна более жидкая консистенция хумуса, то можно добавить пару ложек воды или жидкости от консервированного нута.

Хумус с грибами

Репчатый лук нарежьте перьями и обжарьте до легкого золотистого цвета с небольшим количеством растительного масла.

Хумус с грибами

Шампиньоны помойте, обсушите и порежьте пластинами. Уберите лук из сковороды и выложите грибы в один слой. Обжарьте их с двух сторон до золотистого цвета, в конце посолите и поперчите по вкусу. Объедините жареный лук и шампиньоны.

Хумус с грибами

Выложите в тарелку хумус для подачи, а сверху жареные грибы с луком. Полейте оливковым маслом. Хумус с грибами готов, приятного вам аппетита!

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