Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус с грибами. Вместо консервированного нута можно отварить сухой (предварительно лучше замочить его на ночь). Шампиньоны можно заменить на шиитаке или лесные грибы, они тоже хорошо будут сочетаться с хумусом. Получается сытная, вкусная и ароматная закуска!

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Грибы / Нут Блюдо: Закуски / Хумус Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 2 Зубчика

Нут 240 Грамм (консервированный)

Соль По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Лук репчатый 1/2 Штуки

Черный молотый перец По вкусу

Паприка молотая По вкусу

Зира По вкусу

Кориандр молотый По вкусу

Тахини 1 Ст. ложка (кунжутная паста)

Сок лимонный 1 Ст. ложка

Шампиньоны королевские 200 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

217 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хумус с грибами»

Подготовьте все ингредиенты.

Переложите в чашу блендера консервированный нут и измельчите до однородного кремового состояния.

Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и все специи, кунжутную пасту тахини и очищенный зубчик чеснока. Пробейте блендером до однородности. Если нужна более жидкая консистенция хумуса, то можно добавить пару ложек воды или жидкости от консервированного нута.

Репчатый лук нарежьте перьями и обжарьте до легкого золотистого цвета с небольшим количеством растительного масла.

Шампиньоны помойте, обсушите и порежьте пластинами. Уберите лук из сковороды и выложите грибы в один слой. Обжарьте их с двух сторон до золотистого цвета, в конце посолите и поперчите по вкусу. Объедините жареный лук и шампиньоны.

Выложите в тарелку хумус для подачи, а сверху жареные грибы с луком. Полейте оливковым маслом. Хумус с грибами готов, приятного вам аппетита!