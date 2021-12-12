Для безопасной езды как по летним, так и по зимним дорогам выбирайте автошины Maxxis

Бренд Maxxis принадлежит опытному китайскому производителю, который изготавливает качественные шины уже более семидесяти лет. Компания постоянно совершенствует технологии, развивает производство, привлекает к работе лучших специалистов. Это позволяет добиваться высокого качества и изготавливать превосходные автошины Maxxis, которые полюбились многим водителям.

Типы и виды

Налажены разработка и выпуск моделей, подходящих как для летних, так и для зимних поездок. Производитель представляет следующие шины:

Модель Victra Sport VS5 предназначена для летней эксплуатации и обеспечивает уверенное управление на высоких скоростях. В смеси использован специальный полимер, а также чистый, высокоструктурированный углерод, что способствует экономии топлива за счёт низкого сопротивления качению. Специальная конструкция протектора позволяет ощутимо снизить шум, издаваемый шинами при движении.

MA-STL – зимняя модель, созданная для езды по снегу и отличающаяся глубоким протектором, что позволяет с комфортом ездить по заснеженному асфальту. За счёт цельного слоя нейлона спиралевидной формы обеспечивается стабильность при движении и превосходная балансировка.

Летняя резина Bravo HP-M3 – универсальное решение для ежедневных поездок. У шины классический симметричный протектор. Специально разработанная резиновая смесь повышает стойкость к износу и увеличивает долговечность.

Востребованные зимние шины Maxxis – ArcticTrekker NP3 отличаются оптимизированной формой протектора и продуманным расположением шипов. За счёт улучшенного сцепления с дорогой обеспечивается управляемость. Зигзагообразные ламели повышают прочность протектора и гарантируют уверенное перемещение машины в сложных дорожных условиях.

В каталоге компании представлено большое количество моделей в разных ценовых категориях, поэтому каждый водитель сможет подобрать себе подходящую модель.

Достоинства

Резина Maxxis изготавливается в соответствии со строгими стандартами качества. Инженеры фирмы активно ведут разработки и создают новые типы покрышек, с которыми комфортная поездка возможна практически в любых дорожных условиях. Резиновая смесь обеспечивает эластичность резины на холоде. Составы, применяемые для летних шин, не позволяют им чрезмерно перегреваться. Дизайн протектора сделан так, чтобы по канавкам быстро уходила вода – это обеспечивает сцепление с дорогой во время дождя. Другие преимущества:

Шины отличаются низким уровнем шума;

У покрышек уменьшено сопротивление качению, что упрощает маневрирование;

За счёт обновленного состава резиновой смеси обеспечивается надежное сцепление с дорогой, а также быстрый разгон и небольшой тормозной путь.

Чтобы стать обладателем надёжной, долговечной резины, следует купить шины Максис. Это выбор для автомобилистов, которые хотят чувствовать себя в безопасности на дороге.