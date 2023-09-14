Описание приготовления:
Очень вкусный и питательный салат из овощей и креветок. Точные пропорции соблюдать не обязательно, ориентируйтесь на свой вкус. Если хотите чтобы салат получился более нежным, белокочанную капусту можно заменить на пекинскую. Капуста и креветки здесь основные ингредиенты, остальное дело вкуса и вашей фантазии. Можно добавить к салату свежую зелень, маринованный лук, кукурузу, морковь, варёные яйца или любые другие подходящие к друг другу ингредиенты. В качестве заправки у меня оливковое масло, можно добавить к нему французскую горчицу или заправить салат майонезом. Попробуйте, в любом случае это полезно и очень вкусно! Я поделюсь своим вариантом этого замечательного блюда, надеюсь и вам понравится!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Морепродукты / Креветки / Капуста Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 200 Грамм
- Огурец 100 Грамм
- Креветки отварные 150 Грамм (у меня готовые мороженные)
- Оливковое мaсло По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
100 ккал
Калорийность
7 г
Белки
7 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с капустой и креветками»
Подготовьте все ингредиенты. У меня креветки готовые варёные замороженные. Промойте их под проточной водой и опустите в кипящую подсоленную воду на 1 минуту. Затем откиньте на сито и дайте стечь воде.
Капусту тонко нашинкуйте.
Добавьте щепотку соли и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.
Огурец разрежьте пополам, нашинкуйте и добавьте к капусте.
Добавьте очищенные креветки. По желанию можно разрезать их на 2-3 части.
Заправьте салат оливковым маслом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Отрегулируйте на вкус и подавайте к столу.
Салат с капустой и креветками готов. Приятного аппетита!