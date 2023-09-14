Описание приготовления:

Очень вкусный и питательный салат из овощей и креветок. Точные пропорции соблюдать не обязательно, ориентируйтесь на свой вкус. Если хотите чтобы салат получился более нежным, белокочанную капусту можно заменить на пекинскую. Капуста и креветки здесь основные ингредиенты, остальное дело вкуса и вашей фантазии. Можно добавить к салату свежую зелень, маринованный лук, кукурузу, морковь, варёные яйца или любые другие подходящие к друг другу ингредиенты. В качестве заправки у меня оливковое масло, можно добавить к нему французскую горчицу или заправить салат майонезом. Попробуйте, в любом случае это полезно и очень вкусно! Я поделюсь своим вариантом этого замечательного блюда, надеюсь и вам понравится!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Морепродукты / Креветки / Капуста Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 200 Грамм

Огурец 100 Грамм

Креветки отварные 150 Грамм (у меня готовые мороженные)

Оливковое мaсло По вкусу

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

100 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с капустой и креветками»

Подготовьте все ингредиенты. У меня креветки готовые варёные замороженные. Промойте их под проточной водой и опустите в кипящую подсоленную воду на 1 минуту. Затем откиньте на сито и дайте стечь воде.

Капусту тонко нашинкуйте.

Добавьте щепотку соли и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Огурец разрежьте пополам, нашинкуйте и добавьте к капусте.

Добавьте очищенные креветки. По желанию можно разрезать их на 2-3 части.

Заправьте салат оливковым маслом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Отрегулируйте на вкус и подавайте к столу.

Салат с капустой и креветками готов. Приятного аппетита!